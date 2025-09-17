Amit Shah meeting with 2500 BJP leaders in Begusarai 17 Sep many schools colleges roads closed अमित शाह की बेगूसराय में 2500 भाजपा नेताओं संग बैठक कल, कई रास्ते और स्कूल-कॉलेज बंद, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAmit Shah meeting with 2500 BJP leaders in Begusarai 17 Sep many schools colleges roads closed

अमित शाह की बेगूसराय में 2500 भाजपा नेताओं संग बैठक कल, कई रास्ते और स्कूल-कॉलेज बंद

बेगूसराय जिले में गुरुवार को बेगूसराय में विभिन्न जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान बेगूसराय शहर और बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में कई तरह की पाबंदियां रहेंगी। जिला प्रशासन एवं रिफाइनरी की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, हमारे प्रतिनिधि, बेगूसरायWed, 17 Sep 2025 06:54 PM
share Share
Follow Us on
अमित शाह की बेगूसराय में 2500 भाजपा नेताओं संग बैठक कल, कई रास्ते और स्कूल-कॉलेज बंद

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार 18 सितंबर को बेगूसराय में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लगभग 2500 नेताओं संग बैठक करेंगे। बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्थित स्टेडियम में होने वाले भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में बाढ़, पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर एवं शेखपुरा जिले के मंडल अध्यक्ष और जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। शाह के कार्यक्रम को देखते हुए बेगूसराय में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। गुरुवार को चुनिंदा जगहों पर स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही शहर के कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।

बेगूसराय सदर के अनुमंडल अधिकारी ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अमित शाह की यात्रा के दौरान कई स्थानों पर बैरिकेडिंग और ड्रॉप गेट का निर्माण किया जाएगा। इनमें आईओसीएल परिसर, स्टेडियम के चारों ओर, पार्किंग स्थल, मुख्य सड़क, रशियन गेस्ट हाउस मेन गेट, सुरक्षा चेक प्वाइंट, रिफाइनरी द्वार, डीएवी बस स्टॉप और डीएवी स्कूल परिसर शामिल हैं। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गुरुवार तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं।

ये भी पढ़ें:बीजेपी का ग्राउंड प्लान फाइनल करने पहुंचेंगे अमित शाह; 20 जिलों की मीटिंग

वहीं, आईओसी रिफाइनरी प्रबंधन ने भी सर्कुलर जारी कर 18 सितंबर को विशेष पाबंदियों की घोषणा की है। इसके तहत सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक रिफाइनरी टाउनशिप के प्रतिबंधित क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। सभी स्कूल-कॉलेज समेत सभी

शैक्षणिक संस्थान और क्लब, कम्युनिटी सेंटर गुरुवार को बंद रहेंगे। बस सेवाएं सीमित मार्गों पर ही चलेंगी। कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि वे अपने-अपने कार्यस्थल पर ही भोजन करें और उस दिन ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होंगी।

ये भी पढ़ें:पीएम अब अमित शाह का दौरा, डेहरी-बेगूसराय में बैठक; बिहार चुनाव पर मंथन

आपातकालीन स्थिति के लिए विशेष रूट तय किया गया है, जिसे केवल एंबुलेंस और अधिकृत मेडिकल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रशासन और आईओसी ने लोगों से अपील की है कि सुरक्षा और कार्यक्रम की सुचारू व्यवस्था को देखते हुए वे इन निर्देशों का पालन करें। कार्यक्रम के बाद शाम 7 बजे से सामान्य गतिविधियां फिर सेशुरूहोजाएंगी।