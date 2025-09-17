अमित शाह की बेगूसराय में 2500 भाजपा नेताओं संग बैठक कल, कई रास्ते और स्कूल-कॉलेज बंद

बेगूसराय जिले में गुरुवार को बेगूसराय में विभिन्न जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान बेगूसराय शहर और बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में कई तरह की पाबंदियां रहेंगी। जिला प्रशासन एवं रिफाइनरी की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार 18 सितंबर को बेगूसराय में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लगभग 2500 नेताओं संग बैठक करेंगे। बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्थित स्टेडियम में होने वाले भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में बाढ़, पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर एवं शेखपुरा जिले के मंडल अध्यक्ष और जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। शाह के कार्यक्रम को देखते हुए बेगूसराय में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। गुरुवार को चुनिंदा जगहों पर स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही शहर के कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।

बेगूसराय सदर के अनुमंडल अधिकारी ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अमित शाह की यात्रा के दौरान कई स्थानों पर बैरिकेडिंग और ड्रॉप गेट का निर्माण किया जाएगा। इनमें आईओसीएल परिसर, स्टेडियम के चारों ओर, पार्किंग स्थल, मुख्य सड़क, रशियन गेस्ट हाउस मेन गेट, सुरक्षा चेक प्वाइंट, रिफाइनरी द्वार, डीएवी बस स्टॉप और डीएवी स्कूल परिसर शामिल हैं। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गुरुवार तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं।

वहीं, आईओसी रिफाइनरी प्रबंधन ने भी सर्कुलर जारी कर 18 सितंबर को विशेष पाबंदियों की घोषणा की है। इसके तहत सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक रिफाइनरी टाउनशिप के प्रतिबंधित क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। सभी स्कूल-कॉलेज समेत सभी

शैक्षणिक संस्थान और क्लब, कम्युनिटी सेंटर गुरुवार को बंद रहेंगे। बस सेवाएं सीमित मार्गों पर ही चलेंगी। कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि वे अपने-अपने कार्यस्थल पर ही भोजन करें और उस दिन ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होंगी।