अररिया में शाह, कटिहार में नीतीश, ओवैसी पहले से कर रहे कैंप; सीमांचल में सियासत का शनिवार

आज अमित शाह अररिया में सीमांचल के साथ अंग कोसी क्षेत्र के 9 जिलों के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार जाने वाले हैं। ओवैसी कई दिनों से सीमांचल में कैंप कर रहे हैं।

बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में सभी दलों की बिहार में गितिविधियां चरम पर हैं। अल्पसंख्यक वोटों का गढ़ माने जाने वाला सीमांचल हमेशा से बड़ा चुनावी फैक्टर रहा है। मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए सभी दल खास रणनीति बनाते हैं। ऐसे में आज शनिवार को सियासी तपिश बढ़ने वाली है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अररिया में सीमांचल के साथ कोसी के 9 जिलों के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार जाने वाले हैं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी कई दिनों से कैंप कर रहे हैं। इस बीच खबर मिल रही है कि तेजस्वी यादव किशनगंज जाने वाले हैं।

सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें हैं जिनपर सभी दलों की नजर लगी है। वोटरों को अपने पाले में लाने की कवायद में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। पिछले चुनाव के नतीजे आने के बाद से बीजेपी(एनडीए) इस इलाके में पसीना बहा रही है। अमित शाह पहले भी सीमांचल के जिलों का दौरा कर चुके हैं। एक बार फिर वे अररिया आ रहे हैं जहां सीमांचल के साथ साथ कोसी क्षेत्र के 9 जिलों के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 2025 में 225 की रणनीति पर विमर्श करेंगे। अमित शाह की बैठक में करीब 44 सौ नेता और कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। अमित शाह दोपहर बाद अररिया पहुंचेंगे।

इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार के दौरे पर आने वाले हैं। समेली प्रखंड में वे साहित्य रत्न अनूपलाल मंडल की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ करीब दो सौ पचास करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गयी है। सीएम का यह दौरा चुनावी है। आचार संहिता से पहले वे अधिक से अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

इधर एआईएमआईएम के सुप्रीमो हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल न्याय यात्रा को लेकर चार दिनों से कैंप कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में उनके पांच उम्मीदवार इलाके से जीते थे। उनमें से चार विधायकों को राजद ने अपनी पार्टी में मिला लिया। राजद पर गठबंधन का दबाव बनाने की नीति के तहत ओवैसी का सीमांचल दौरा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान बैंड बाजे के साथ लालू के आवास पर पहुंचे थे। लेकिन दरवाजा भी नहीं खुला। इसके बावजूद ओवैसी राजद से छह सीट पर समझौता करने को तयार हैं।