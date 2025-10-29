छठी मैया का अपमान कर बैठे राहुल गांधी; 'मोदी स्टेज पर नाचेंगे' बयान पर अमित शाह का पलटवार

संक्षेप: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के 'नरेंद्र मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाचेंगे’ वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने छठी मैया का अपमान किया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'पीएम नरेंद्र मोदी स्टेज पर नाचकर दिखाएंगे' वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन पर छठी मैया के अपमान का आरोप लगा दिया है। इससे बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सियासी पारा गर्मा गया है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के छठ पर्व मनाने पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने पीएम का ही नहीं बल्कि छठी मैया के बिहार और पूर्वांचल में रहने वाले सभी भक्तों का भी अपमान किया। गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि राहुल को इसका बहुत बड़ा खामियाजा बिहार चुनाव में भुगतना पड़ेगा।

अमित शाह ने बुधवार को न्यूज 18 के इंटरव्यू में कहा, "अब सवाल है कि राहुल गांधी अपना स्तर कितना नीचे गिराना चाहते हैं। चुनाव में मोदी का विरोध करते-करते वह छठी मैया का अपमान कर बैठे हैं, यह उन्हें मालूम नहीं है। छठ पर्व पर पूरा देश मन से प्रार्थना करता है, अर्घ्य देता है और प्रसाद भी ग्रहण करता है। अगर मोदी छठ पर्व का सम्मान करते हैं और वो उनको नौटंकी दिखता है तो राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी का अपमान नहीं किया। बल्कि छठी मैया के सभी भक्तों का अपमान किया है।"

शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस ने ऐसा पहली बार नहीं किया। पहले भी राहुल गांधी की पार्टी पीएम मोदी का अपमान करने के लिए स्तर गिराकर बात कर चुकी है। उन्होंने कहा, "मोदी हर बार कीचड़ में कमल खिलाकर वापस बाहर आए हैं।"