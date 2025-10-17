20 सालों का रिकार्ड तोड़ सबसे बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे, अमित शाह छपरा में गरजे; लालू-राहुल पर बरसे

संक्षेप: Amit Shah: सारण की रैली में अमित शाह ने हुंकार भरा। कहा कि इस बार एनडीए बीस साल से सबसे बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है।

Amit Shah Bihar Visit: विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार दौरे पर आए अमित शाह ने सारण की रैली में कहा कि पिछले 20 सालों के बहुमत का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे बड़ी मेजोरिटी से एनडीए की सरकार बनाएंगे। कहा कि अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ना है तो यहां के युवाओं को आगे आना पड़ेगा और इस क्षेत्र की दस में से दस सीटें एनडीए की झोली में डालना पड़ेगा। लालू राबड़ी के जंगल राज को याद करने के लिए छपरा से ज्यादा उपयुक्त इलाका कोई नहीं होगी। हमारी सरकार आई तो लालू के जंगलराज सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई थी और आज जंगलराज विचार के खिलाफ लड़ रहे है। तरैया के मंझोपुर में शाह की चुनावी सभा थी।

अमित शाह ने कहा कि हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देशभर में यशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इस बार हमे चार-चार दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। पहली दीपावली जब प्रभु श्री राम वनवास से अयोध्या लौटे थे। वह कुछ दिनों के बाद आने वाली है। दूसरी दीपावली समाप्त हो गई जब बिहार की हर जीविका दीदी के अकाउंट में नीतीश जी और मोदी जी ने ₹10000 भेजे। छठ मैया की पूजा और दीपावली के दिन बिहार के माता बहनों का अकाउंट खाली नहीं रहेगा। तीसरी दीपावली जीएसटी के सुधार के साथ जब 395 चीजों के दाम कम कर दिए गए। और चौथी दीपावली उसे दिन बनेगी जब सबसे बड़े रिकॉर्ड के साथ 14 नवंबर को बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और लालू राहुल का सूपरा साफ हो जाएगा

छपरा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को जोशीला संदेश दिया। उअमित शाह ने अपने संबोधन में महागठबंधन की पार्टियों को जमकर कोसा। अमित शाह ने कहा कि जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है, उसमें हमेशा विजय ही विजय मिलती है। उ अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता तक पार्टी की उपलब्धियों और संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाएं।