Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अमित शाह ने सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया, बिहार में नए मुख्यमंत्री पर हलचल के बीच मीटिंग

Mar 07, 2026 02:58 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में नए मुख्यमंत्री पर हो रही चर्चा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिल्ली बुला लिया है। शाह रविवार को सम्राट के साथ मीटिंग करेंगे। 

अमित शाह ने सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया, बिहार में नए मुख्यमंत्री पर हलचल के बीच मीटिंग

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया है। बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रहीं चर्चाओं के बीच सियासी हलचल तेज है। सम्राट रविवार को शाह से मिलने पटना से दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद बिहार में नए सीएम के नाम पर मंथन चल रहा है। चर्चा है कि अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी से होगा।

अमित शाह ने सम्राट चौधरी को दिल्ली क्यों बुलाया है, इस बारे में कोई स्पष्ट वजह तो सामने नहीं आई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर उनसे चर्चा की जा सकती है। सम्राट बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में नंबर दो की पॉजिशन पर हैं। वह राज्य का सबसे अहम माने जाने वाला गृह विभाग भी संभाल रहे हैं, जो पहले नीतीश के पास हुआ करता था।

बताया जा रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने संभावित सीएम पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद वे बिहार सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद नए सिरे से सरकार का गठन किया जा सकता है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका ऐलान आगामी दिनों में होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:सम्राट चौधरी बोले- सबकी फाइल है, एक-एक का इलाज करूंगा; RJD बोली- गिरफ्तार कर लो

भाजपा की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते गुरुवार को पटना में राज्यसभा के लिए नामांकन किया था। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। नीतीश ने खुद राज्यसभा जाने की घोषणा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की थी।

नीतीश ने कहा कि वह अपनी इच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं। इसके बाद शुक्रवार को उनके आवास पर जेडीयू की बैठक भी हुई, जिसमें नीतीश के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने का फैसला हुआ।

ये भी पढ़ें:सम्राट को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर तेलडीहा मंदिर में समर्थकों ने की पूजा

बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव 16 मार्च को है। अप्रैल में मौजूदा सांसदों की सीटें रिक्त होने के बाद नए सदस्यों का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद नीतीश सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा।

नए सीएम की रेस में सम्राट चौधरी

बिहार का अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, इसकी पूरी संभावना है। भाजपा से सीएम कौन बनेगा, इसके लिए कई नाम चर्चा में हैं। सम्राट चौधरी का नाम इस रेस से में प्रमुख है। सम्राट अभी नीतीश के डिप्टी हैं और पिछड़ा वर्ग की कुशवाहा जाति से आते हैं। साथ ही, नित्यानंद राय का भी नाम चर्चा में चल रहा है, जो भाजपा का प्रमुख यादव चेहरा हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में भाजपा से सीएम कौन, नीतीश राज्यसभा गए तो सम्राट, नित्यानंद या कोई और?

इनके अलावा और भी कई नामों पर अटकलबाजी चल रही है। चर्चा यह भी है कि राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की तर्ज पर भाजपा किसी नए चेहरे को सीएम की कुर्सी पर बैठाकर सबको चौंका भी सकती है।

ये भी पढ़ें:बिहार का नया मुख्यमंत्री नीतीश ही चुनेंगे, JDU बैठक से पहले ललन का बड़ा बयान
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Samrat Choudhary Amit Shah Bihar Politics अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।