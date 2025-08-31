Amit Shah called a big meeting of BJP in Delhi on Bihar elections both deputy CMs will attend बिहार चुनाव पर अमित शाह ने दिल्ली में बुलाई BJP की बड़ी बैठक; दोनों डिप्टी CM होंगे शामिल, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार चुनाव पर अमित शाह ने दिल्ली में बुलाई BJP की बड़ी बैठक; दोनों डिप्टी CM होंगे शामिल

बिहार चुनाव पर अमित शाह ने दिल्ली में बुलाई BJP की बड़ी बैठक; दोनों डिप्टी CM होंगे शामिल

बिहार चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 सितंबर को बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई है। जिसमें बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत भाजपा सांसद शामिल होंगे। 

Sun, 31 Aug 2025 08:09 PM
बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 सिंतबर को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल, दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आदि नेता उपस्थित रहेंगे। चुनाव को देखते हुए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। एक महीने के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है।

इसी महीने (13 सितंबर) को पीएम मोदी भी बिहार दौरे पर आएंगें। इस दौरान वो पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले 2 सितंबर को वर्चुअली करोड़ों की सौगात बिहार को सौंपेंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्य में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन भी जारी है। जिसमें राजग के सहयोगी दल के नेता भी शामिल हैं। इस सम्मेलन में लोगों के बीच नीतीश सरकार की उपलब्धियों को बताया जा रहा है। और लालू यादव के कथित 'जगंलराज' को याद दिलाया जा रहा है।

आपको बता दें 2020 के चुनाव में एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, जीतनराम मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी शामिल थी। 243 में एनडीए को 125 सीटें हासिल हुईं थीं। जो बहुमत के आंकड़े से 3 सीटें ज्यादा थीं। बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी, और 74 सीटें जीती थी। वहीं जदयू 115 सीटों पर लड़ी और 43 सीटें जीती। मांझी की हम 7 सीटों पर लड़कर 4 सीट जीती। और वीआईपी 11 सीटों में 4 सीटें जीती। वहीं महागठबंधन के खाते में 110 सीटें आई थीं। एनडीए और महागठबंधन के बीच महज 2 फीसदी का वोट अंतर था।