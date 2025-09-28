नीतीश के टारगेट 225 में कटौती, अमित शाह ने कहा- 160 से ज्यादा सीटों के साथ NDA-BJP की सरकार

बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ‘2025 में 225 और फिर से नीतीश’ का नारा दे रही है, लेकिन भाजपा नेता अमित शाह ने टारगेट में कटौती करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से 160 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाने की अपील की है।

केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सीट टारेगट ‘2025 में 225 और फिर से नीतीश’ में कटौती करते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकर्ताओं को 160 से ज्यादा सीटों के साथ (लगभग दो तिहाई) बहुमत से NDA-BJP की सरकार बनाने का लक्ष्य दिया है। बिहार में एक साल से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के साथ-साथ एनडीए दलों के नेता 225 सीटें जीतने के लक्ष्य की बात लगातार कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि खुफिया रिपोर्ट, ग्राउंड से फीडबैक और सर्वे रिपोर्ट वगैरह के आधार पर अमित शाह ने नंबर में कटौती की होगी।

अररिया जिले के फारबिसगंज में शनिवार को कोशी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल के जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस बार बिहार के लोगों को दीपावली पर चार दिवाली मनानी है। पहली दिवाली भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने की याद में, दूसरी दिवाली 75 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचने की याद में, तीसरी दिवाली 395 से ज्यादा चीजों पर जीएसटी कम या खत्म होने के लिए और चौथी दिवाली 160 से ज्यादा सीटों के साथ NDA-भाजपा की सरकार बनाने के लिए।