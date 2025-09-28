नीतीश के टारगेट 225 में कटौती, अमित शाह ने कहा- 160 से ज्यादा सीटों के साथ NDA-BJP की सरकार
बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ‘2025 में 225 और फिर से नीतीश’ का नारा दे रही है, लेकिन भाजपा नेता अमित शाह ने टारगेट में कटौती करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से 160 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाने की अपील की है।
केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सीट टारेगट ‘2025 में 225 और फिर से नीतीश’ में कटौती करते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकर्ताओं को 160 से ज्यादा सीटों के साथ (लगभग दो तिहाई) बहुमत से NDA-BJP की सरकार बनाने का लक्ष्य दिया है। बिहार में एक साल से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के साथ-साथ एनडीए दलों के नेता 225 सीटें जीतने के लक्ष्य की बात लगातार कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि खुफिया रिपोर्ट, ग्राउंड से फीडबैक और सर्वे रिपोर्ट वगैरह के आधार पर अमित शाह ने नंबर में कटौती की होगी।
अररिया जिले के फारबिसगंज में शनिवार को कोशी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल के जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस बार बिहार के लोगों को दीपावली पर चार दिवाली मनानी है। पहली दिवाली भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने की याद में, दूसरी दिवाली 75 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचने की याद में, तीसरी दिवाली 395 से ज्यादा चीजों पर जीएसटी कम या खत्म होने के लिए और चौथी दिवाली 160 से ज्यादा सीटों के साथ NDA-भाजपा की सरकार बनाने के लिए।
अंधकार युग का डर और मिशन 220 पर जोर; नीतीश ने NDA की महामीटिंग में दिया चुनावी मंत्र
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में एक साल पहले ही जुट गए एनडीए के नेताओं की 28 अक्टूबर 2024 को सीएम आवास पर नीतीश की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बिहार में एनडीए के तमाम बड़े नेता उस मीटिंग में मौजूद थे। बैठक के बाद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने 220 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य रखने की बात कही थी। जेडीयू ने उस बैठक के बाद ‘2025 में 225 और फिर से नीतीश’ का नारा दे दिया था।
मिशन 225 पर महामंथन; नीतीश आवास पर अमित शाह की अध्यक्षता में एनडीए की बड़ी बैठक
इस बैठक के एक महीने बाद 25 नवंबर 2024 को जेडीयू ऑफिस में पत्रकार सम्मेलन बुलाकर एनडीए में शामिल पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों ने 225 सीटों के लक्ष्य पर फिर जोर दिया था। तब से बिहार में ज्यादातर एनडीए नेता 225 सीट की बात कर रहे थे। बिहार में काफी समय से एनडीए विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इन आयोजनों में भी 225 सीट के नारे ही लग रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अमित शाह ने कहा है कि नवरात्र के बाद इसकी घोषणा हो जाएगी। पिछले दिनों पटना आए शाह की नीतीश के साथ बैठक भी हुई थी।
ज्ञानेश कुमार 4 अक्टूबर से दो दिन के बिहार दौरे पर, चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले फाइनल रिव्यू
बिहार में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में होने की संभावना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 4 अक्टूबर को दो दिन के बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान उनके साथ आ रही चुनाव आयोग की टीम विधानसभा चुनाव के लिए हुई तैयारियों की अंतिम समीक्षा करेगी। 5 अक्टूबर को रविवार है जिस दिन ज्ञानेश कुमार पटना से लौट जाएंगे। संभावना है कि 6 अक्टूबर या उसके आगे उसी हफ्ते में किसी भी दिन मतदान के कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी।