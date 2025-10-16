Hindustan Hindi News
एनडीए की खटपट खत्म करने अमित शाह बिहार आ रहे; मीटिंग और सभाओं की झड़ी लगा देंगे

संक्षेप: Bihar Election: अमित शाह 17 अक्तूबर को सारण विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी दिन पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 18 अक्तूबर को कई कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वे दिल्ली लौट जाएंगे।

Thu, 16 Oct 2025 11:43 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
एनडीए की खटपट खत्म करने अमित शाह बिहार आ रहे; मीटिंग और सभाओं की झड़ी लगा देंगे

Bihar Election: बिहार में चुनाव को लेकर हलचल तेज है। एनडीए में शामिल बीजेपी और जदयू ने अपने-अपने कोटे की 101-101 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। राज्य में तेज चुनावी गतिविधियों के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैंं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय दौरे पर गुरुवार यानी आज शाम पटना आएंगे। तीन दिनों के दौरे में उनके कई कार्यक्रम होंगे। इसी क्रम में भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति के साथ गृह मंत्री बैठक करेंगे।

अमित शाह चुनाव तैयारियों का जायजा लेंगे और इससे संबंधित जरूरी दिशा-निर्देश देंगे। साथ ही शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। 17 अक्तूबर को वह सारण विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी दिन पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 18 अक्तूबर को कई कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वे दिल्ली लौट जाएंगे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

एनडीए के घटक दलों में इससे पहले सीट बंटवारे को लेकर कुछ नाराजगी भी सामने आई थी। माना जा रहा है कि अमित शाह अपने इस दौरे के दौरान एनडीए नेताओं संग बैठक कर आपसी खटपट भी दूर करेंगे।

