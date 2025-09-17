amit shah bihar visit meeting with 20 district leaders on bihar assembly elections बीजेपी का ग्राउंड प्लान फाइनल करने पहुंचेंगे अमित शाह; डेहरी, बेगूसराय में 20 जिलों की मीटिंग, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsamit shah bihar visit meeting with 20 district leaders on bihar assembly elections

बीजेपी का ग्राउंड प्लान फाइनल करने पहुंचेंगे अमित शाह; डेहरी, बेगूसराय में 20 जिलों की मीटिंग

गृह मंत्री 17 सितंबर की शाम को पटना आएंगे। यहां से 18 को डेहरी ऑनसोन जाएंगे, जहां सुबह दस बजे मगध एवं शाहाबाद के दस जिलों के 2500 प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। डेहरी में स्व ललन सिंह स्टेडियम में बैठक होगी।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाWed, 17 Sep 2025 09:41 AM
share Share
Follow Us on
बीजेपी का ग्राउंड प्लान फाइनल करने पहुंचेंगे अमित शाह; डेहरी, बेगूसराय में 20 जिलों की मीटिंग

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में हलचल तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को 20 जिलों के भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वह पार्टी सांसद, विधायक, नेता और वरिष्ठ पदाधिकारियों संग विधानसभा चुनाव की जीत की रणनीति पर चर्चा करेंगे। संगठन मजबूती पर भी मंथन करेंगे।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को बताया कि गृह मंत्री 17 सितंबर की शाम को पटना आएंगे। यहां से 18 को डेहरी ऑनसोन जाएंगे, जहां सुबह दस बजे मगध एवं शाहाबाद के दस जिलों के 2500 प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। डेहरी में स्व ललन सिंह स्टेडियम में बैठक होगी।

ये भी पढ़ें:मजदूरों को 5000 रुपये देगी बिहार सरकार, नवरात्र से पहले नीतीश का ऐलान

दो बजे बेगूसराय में दस जिलों के नेताओं-कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इनमें पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ़, नालंदा भी शामिल है। शाह 27 को भी बिहार आएंगे और शेष जिलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

ये भी पढ़ें:बिहार में SC आरक्षित विधानसभा सत्ता की सूत्रधार; जिसने जीती ज्यादा, उसकी सरकार