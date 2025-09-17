बीजेपी का ग्राउंड प्लान फाइनल करने पहुंचेंगे अमित शाह; डेहरी, बेगूसराय में 20 जिलों की मीटिंग

गृह मंत्री 17 सितंबर की शाम को पटना आएंगे। यहां से 18 को डेहरी ऑनसोन जाएंगे, जहां सुबह दस बजे मगध एवं शाहाबाद के दस जिलों के 2500 प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। डेहरी में स्व ललन सिंह स्टेडियम में बैठक होगी।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में हलचल तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को 20 जिलों के भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वह पार्टी सांसद, विधायक, नेता और वरिष्ठ पदाधिकारियों संग विधानसभा चुनाव की जीत की रणनीति पर चर्चा करेंगे। संगठन मजबूती पर भी मंथन करेंगे।

