Union Home Minister Amit Shah

Amit Shah Bihar Visit Live: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बुधवार को दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। इस दौरान वह बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की रणनीति को अंतिम रूप देंगे। डेहरी और बेगूसराय में अमित शाह 20 जिलों के बीजेपी नेताओं संग अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर अहम रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले भाजपा के पूर्व अध्यक्ष शाह देर शाम पटना हवाई अड्डे पहुंचे और वहां से सीधे शहर के एक होटल चले गए, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। इसके बाद वह बृहस्पतिवार को रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय का दौरा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, ‘‘हमें पहले से ही विधानसभा चुनाव में जीत का भरोसा है। लेकिन ऐसे अहम समय में अमित शाह का दौरा हमारे लिए बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला है।’’

18 Sept 2025, 11:05:37 AM IST Amit Shah Live: RJD 243 सीटों पर चुनाव की कर रही तैयारी- मृत्युंजय तिवारी राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "राजद 243 बिहार विधानसभा सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रही है। हमारे सहयोगी दलों को जो सीटें जाएंगी वहां हम उन्हें मजबूती से मदद कर पाएंगे। राजद बिहार में सबसे बड़ी ताकत है। तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं जिन पर जनता का विश्वास है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है।"

18 Sept 2025, 10:43:57 AM IST Amit Shah Live: अमित शाह से मिलने पहुंचे सीएम नीतीश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह डेहरी और बेगूसराय में जाकर बीजेपी नेताओं के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक करेंगे। लेकिन इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह से मुलाकात की है। पटना के होटल मौर्या में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है।

18 Sept 2025, 10:19:48 AM IST Amit Shah Live: तेजस्वी यादव का विजन क्या है- नितिन नवीन बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा, "तेजस्वी यादव यात्रा क्या करेंगे, उन्हें बताना पड़ेगा कि उनका विजन क्या है। चारा घोटाला, नौकरी के बदले ज़मीन, भ्रष्टाचार, अपहरण उद्योग, नक्सलवाद, गैंगवार यही उनका विजन है। बिहार को यात्रा से उसी तरह का संदेश देंगे।"

18 Sept 2025, 10:14:27 AM IST Amit Shah Live: बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह का दौरा अहम बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव के मद्देनजर अमित शाह का यह दौरा बेहद अहम हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए थे। पीएम मोदी ने पूर्णिया से बिहार कई सौगतें भी दी थीं। अब अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और इस दौरान वो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते नजर आएंगे।

18 Sept 2025, 10:03:59 AM IST Amit Shah Live: डेहरी में इन जिलों के BJP नेताओं से मिलेंगे अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सासाराम के डेहरी-ऑन-सोन पहुंचने के बाद ललन सिंह स्टेडियम में वह रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पूर्वी गया, पश्चिमी गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद के भाजपा नेताओं से बात करेंगे। इन इलाकों के सांसद, विधायक, विधान पार्षदों के अलावा पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है।

18 Sept 2025, 09:57:20 AM IST Amit Shah Live: बस सेवाएं सीमित मार्गों पर ही चलेंगी बेगूसराय में कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि वे अपने-अपने कार्यस्थल पर ही भोजन करें और उस दिन ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होंगी। आपातकालीन स्थिति के लिए विशेष रूट तय किया गया है, जिसे केवल एंबुलेंस और अधिकृत मेडिकल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रशासन और आईओसी ने लोगों से अपील की है कि सुरक्षा और कार्यक्रम की सुचारू व्यवस्था को देखते हुए वे इन निर्देशों का पालन करें। कार्यक्रम के बाद शाम 7 बजे से सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी।

18 Sept 2025, 09:52:08 AM IST Amit Shah Live: अमित शाह के दौरे पर सुरक्षा टाइट सदर अनुमंडल अधिकारी बेगूसराय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अमित शाह की यात्रा के दौरान कई स्थानों पर बैरिकेडिंग और ड्रॉप गेट का निर्माण किया जाएगा। इनमें आईओसीएल परिसर, स्टेडियम के चारों ओर, पार्किंग स्थल, मुख्य सड़क, रसियन गेस्ट हाउस मेन गेट, सुरक्षा चेक प्वाइंट, रिफाइनरी द्वार, डीएवी बस स्टॉप और डीएवी स्कूल परिसर शामिल हैं। प्वहीं, आईओसी रिफाइनरी प्रबंधन ने भी सर्कुलर जारी कर 18 सितंबर को विशेष पाबंदियों की घोषणा की है। इसके तहत सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक रिफाइनरी टाउनशिप के प्रतिबंधित क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। सभी शैक्षणिक संस्थान और क्लब, कम्युनिटी सेंटर उस दिन बंद रहेंगे।

18 Sept 2025, 09:50:54 AM IST Amit Shah Live: बेगूसराय में अमित शाह का कार्यक्रम कहां होगा बेगूसराय स्थित बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्थित स्टेडियम में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इसमें बाढ़, पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर व शेखपुरा जिले के बीजेपी मंडल अध्यक्ष और जिला स्तर के ढाई हजार पदाधिकारी शिरकत करेंगे। उनके कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने के लिए जिला प्रशासन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने विशेष आदेश जारी किए हैं।

18 Sept 2025, 09:40:11 AM IST Amit Shah Live: अमित शाह पटना और मुंगेर प्रमंडल के वर्करों से करेंगे संवाद बेगूसराय में अमित शाह पटना और मुंगेर प्रमंडल के 10 जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बेगूसराय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लोकसभा क्षेत्र है। मुंगेर प्रमंडल में मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जमुई और शेखपुरा जिले शामिल हैं। पटना प्रमंडल में पटना जिले के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा भी शामिल है। भले ही पटना और मुंगेर राजग के गढ़ माने जाते हैं, लेकिन अमित शाह चाहते हैं कि इस बार भाजपा और उसके सहयोगी इन इलाकों में पूर्ण जीत हासिल करें।