पीएम मोदी के बाद अमित शाह के सितंबर में दो बिहार दौरे, पटना में भाजपा की दनादन बैठकें

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महीने दो बार बिहार दौरे पर आने वाले हैं। पटना में वे 18 और 27 सितंबर को भाजपा नेताओं के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने वाला है।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 9 Sep 2025 12:28 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इस महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दो बिहार दौरा होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर शाह पटना में 18 और 27 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। इन बैठकों में शाह बिहार के भाजपा नेताओं को आगामी चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। इनमें उम्मीदवारों के चयन समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। शाह से पहले पीएम मोदी का बिहार दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री की 15 सितंबर को पूर्णिया में जनसभा प्रस्तावित है। यहां से पूर्णिया एयरपोर्ट, पटना मेट्रो, दानापुर-जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस समेत अन्य कई प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे।

जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहले 18 सितंबर को पटना आएंगे। इसके बाद 27 सितंबर को दोबारा वे पटना का दौरा करेंगे। दोनों ही दिन पार्टी के संगठनों के साथ अमित शाह बैठक करेंगे और बिहार चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। दरअसल, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते भाजपा ने बिहार को 5 जोन में बांटा है। 18 सितंबर को 2 जोन की कमेटी के साथ शाह की मीटिंग होगी। पटना में उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात भी हो सकती है।

जेपी नड्डा की 13 सितंबर को पटना में बैठक

बताया जा रहा है कि इसके पहले 13 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना आएंगे। वे बिहार बीजेपी की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। पटना में केंद्रीय नेताओं के दौरों की तैयारियों में प्रदेश नेता जुट गए हैं।

बता दें कि अमित शाह की अध्यक्षता में बीते 3 सितंबर को दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर कमिटी की बैठक हुई थी। इसमें कैंडिडेट चयन, घोषणा पत्र और चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति बनाई गई थी। अब शाह खुद पटना आकर पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। इस दौरान वे प्रदेश के भाजपा नेताओं को चुनावी जीत का मंत्र भी देंगे। पिछली बैठक में उन्होंने एनडीए में सीट बंटवारे से पहले ही संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पार्टी के प्रदेश नेता इस काम में जुट गए हैं।

पीएम मोदी का 15 सितंबर को पूर्णिया दौरा

अमित शाह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय बिहार दौरे पर आएंगे। पूर्णिया के गुलाबबाग शीशाबाड़ी स्थित एसएसबी कैंपस में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। यहां से वे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन कर यहां से विमान सेवाओं की शुरुआत करेंगे। साथ ही वर्चुअल तरीके से पटना मेट्रो का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वे रेलवे एवं सड़क की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी करेंगे।