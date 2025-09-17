अमित शाह पटना पहुंचे; डेहरी और बेगूसराय में भाजपा नेताओं को चुनाव में जीत के टिप्स देंगे
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। गुरुवार को वे रोहतास जिले के डेहरी और बेगूसराय में 20 जिलों के भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के टिप्स देंगे।
Amit Shah Bihar Visit: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों का जायजा लेने पटना पहुंच गए हैं। बुधवार रात को पटना एयरपोर्ट से वे सीधे एक निजी होटल में पहुंचे। यहां बिहार भाजपा के नेताओं ने उनका स्वागत किया। पटना में रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार सुबह शाह रोहतास जिले के डेहरी और फिर दोपहर में बेगूसराय जाएंगे। दोनों जगहों पर 20 जिलों के भाजपा पदाधिकारियों, सांसद, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होगी। अमित शाह इस दौरान आगामी चुनाव में पार्टी नेताओं को जीत के टिप्स देंगे।
रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत अन्य नेताओं ने अमित शाह की पटना एयरपोर्ट पर अगवानी की। होटल पहुंचकर शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर अनौपचारिक बैठक भी की। गुरुवार सुबह 10 बजे उनके डेहरी जाने का कार्यक्रम है। यहां मगध और शाहाबाद क्षेत्र के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनकी समीक्षा बैठक होगी।
डेहरी के जक्खी बिगहा स्थित ईं. ललन सिंह स्पोर्ट्स क्लब में अमित शाह की बैठक है। इसमें मगध और शाहाबाद क्षेत्र के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष एवं अन्य नेता मौजूद रहेंगे। शाह इनके साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श कर उन्हें जीत का मंत्र देंगे।
मगध और शाहाबाद में एनडीए को चुनौती
बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मगध और शाहाबाद में सूपड़ साफ हो गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए को महागठबंधन से करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब अमित शाह ने इस क्षेत्र में भाजपा और एनडीए को मजबूत करने के लिए खुद कमान संभाली है।
बेगूसराय में पटना समेत इन जिलों के कार्यकर्ताओं की बैठक
डेहरी के बाद दोपहर करीब 2 बजे गृह मंत्री के बेगूसराय पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्टेडियम में अमित शाह का कार्यक्रम होगा। इसमें पटना, बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा जिले के लगभग ढाई हजार बीजेपी नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे। गुरुवार शाम को शाह का वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है।
27 सितंबर को वापस बिहार आएंगे अमित शाह
बिहार को 5 जोन में बांटकर बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। अमित शाह इन सभी जोन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अलग-अलग बैठकें कर बात कर रहे हैं। डेहरी और बेगूसराय में गुरुवार को दो जोन के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक है। शाह 27 सितंबर को फिर बिहार आएंगे और अन्य जोन के नेताओं से बातचीत करेंगे। हालांकि, अगली बैठकों की जगह अभी फाइनल नहीं हुई है।