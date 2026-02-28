घुसपैठ पर अमित शाह का ऐक्शन प्लान होली के बाद, सीमांचल में अतिक्रमण पर होगा प्रहार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीमाचंल में घुसपैठ के खिलाफ ऐक्शन प्लान होली के बाद शुरू हो जाएगा। देश भर में घुसपैठियों को बॉर्डर पार करने वाले अभियान की शुरुआत बिहार से की जाएगी। बॉर्डर से सटे जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक में सीमांचल से घुसपैठियों को बाहर निकालने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई। अब घुसपैठियों को सीमा पार भेजने के लिए महाअभियान शुरू होगा। सीमावर्ती क्षेत्र में होली के बाद अतिक्रमण हटाने के अभियान की शुरुआत पर भी रणनीति बनाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री के सीमांचल दौरे के तीसरे और अंतिम दिन पूर्णिया के एक होटल में हुई इस अहम बैठक में देश-प्रदेश की सुरक्षा से जड़े शीर्ष अफसर मौजूद रहे। शाह ने स्पष्ट कर दिया कि घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। घुसपैठियों को चुन-चुनकर देश से बाहर किया जाएगा और इसकी शुरुआत सीमांचल से होगी।

सीमाचंल के सात जिलों सहित राज्य और केंद्र के अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ 3 दिनों तक मंथन के बाद सरकार ने इस दिशा में कारगर कार्ययोजना बनाई है। इसमें तय किया गया है कि घुसपैठियों को निकालने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के अलग-अलग विभाग एक मंच पर काम करेंगे। एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल), एनआईए, आईबी, सीबीआई , ईडी, एलपीएआई (लैंडपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के शीर्ष अधिकारियों और प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी, डीजी ऑपरेशन को इसके दो-टूक निर्देश दिए गए हैं।

अमित शाह ने बैठक में 30 सितंबर 2025 तक एसआईआर के दौरान विलोपन की स्थिति का भी आकलन किया। सीमावर्ती जिलों में आबादी से अधिक आधार कार्ड के निर्माण को लेकर भी विचार किया गया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की वजह से सीमांचल की जनसांख्यिकीय स्थिति करीब दो दशक में काफी बदल गई है।

केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार सीमांचल के चारों जिले देश के 121 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में शुमार हो चुके हैं। दो घंटे तक चली बैठक के बाद करीब ढाई बजे अमित शाह पूर्णिया एयरपोर्ट से बीएसएफ के विशेष विमान से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए।