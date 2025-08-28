अमित पांडेय अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बने, बिहार चुनाव से पहले दो आईएएस का ट्रांसफर

बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर करते हुए उन्हें निर्वाचन विभाग में तैनात किया है। आईएएस अमित पांडेय को अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है।

Bihar IAS Transfer: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राज्य सरकार ने गुरुवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के दो अधिकारियों का तबादला निर्वाचन विभाग में किया है। समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) के निदेशक अमित कुमार पांडेय का तबादला निर्वाचन विभाग में करते हुए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं, उनके पास आईसीडीएस के निदेशक की जिम्मेवारी अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपी गई है।

इसी तरह, पंचायतीराज निदेशक प्रशांत सी. एच. का तबादला करते हुए निर्वाचन विभाग में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। वे पंचायतीराज विभाग के निदेशक एवं मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के तहत संचालित बिहार विकास मिशन के मुख्य महाप्रबंधक के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की।

बता दें कि बिहार में आगामी अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से इसकी तैयारियां की जा रही हैं। बिहार में अभी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम चल रहा है। घर-घर सर्वे होने के बाद एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा-आपत्तियां मांगी जा रही हैं।