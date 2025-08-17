Amin who went on strike will lose their jobs office entry banned Nitish government in action हड़ताल पर गए अमीनों की नौकरी जाएगी, दफ्तर में एंट्री बैन; ऐक्शन में नीतीश सरकार, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के महाभियान के दौरान हड़ताल पर जाने वाले अमीनों की नौकरी जाएगी। ऐसे कर्मियों की लॉगिन आईडी बंद कर उनकी सरकारी दफ्तरों में एंट्री बंद कर दी गई है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाSun, 17 Aug 2025 03:00 PM
बिहार में चल रहे राजस्व महाभियान के दौरान हड़ताल पर गए अमीनों पर नीतीश सरकार ऐक्शन के मूड में आ गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताली अमीनों का लॉगिन अकाउंट निरस्त कर दिया है। उन्हें सरकारी कामों से हटाते हुए कार्यालयों में भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर नए अमीन बहाल करने की योजना बना रही है। बता दें कि 16 अगस्त से शुरू हुआ राजस्व महाभियान 20 सितंबर तक चलेगा।

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि विभाग ने कहा कि हड़ताल पर गए अमीनों का लॉगिन अकाउंट तत्काल प्रभाव से निरस्त करके उन्हें हर प्रकार की सरकारी जिम्मेदारी से वंचित किया जाएगा। सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया गया है। ऐसे विशेष सर्वेक्षण अमीनों की नौकरी निरस्त कर बहाली की प्रक्रिया पुनः कराने के लिये भी विभाग विचार कर रहा है।

दरअसल, विशेष भू-सर्वेक्षण कार्य (जमीन सर्वे) के काम में लगे कर्मचारी 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इनमें बड़ी संख्या में सर्वे अमीन के अलावा सर्वे कानूनगो, क्लर्क और शिविर प्रभारी शामिल हैं। ये कर्मचारी अपनी सेवाओं को स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पूरे बिहार में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है।

20 सितंबर तक राजस्व महाभियान

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जमीन के कागजात सही कराने के लिए 20 सितंबर तक राज्य में महाभियान चला रहा है। इसकी शुरुआत 16 अगस्त से की गई है। इस अभियान के तहत गांव-कस्बों में शिविर लगाए जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के जमीन के खाता, खेसरा, रकबा, जमाबंदी आदि कागजातों में गड़बड़ है। या जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुई है, तो ये सभी काम उस शिविर में करवा सकते हैं। पुश्तैनी जमीन को अपने नाम करवाने के लिए भी आवेदन इसमें दिया जा सकता है।