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विजय सिन्हा की अभियान नाकाम; परिमार्जन के लिए 60 हजार घूस लेते अमीन गिरफ्तार, SVU ने दबोचा

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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एसवीयू से मिली जानकारी के मुताबिक सराय के आनंद कुमार और लालगंज के पप्पु कुमार ने लिखित शिकायत कर अंचल अमीन पर घूस मांगने का आरोप लगाया था। टीम ने 60 हजार घूस लेते उसे दबोच लिया।

विजय सिन्हा की अभियान नाकाम; परिमार्जन के लिए 60 हजार घूस लेते अमीन गिरफ्तार, SVU ने दबोचा

पिछली सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रहते विजय कुमार सिन्हा ने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कई कदम उठाए। शायद उनका अभियान बेअसर रहा कि आज भी जमीनों की मापी और परिमार्जन के लिए घूस की मांग की जा रही है।विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने वैशाली के लालगंज अंचल अमीन सुजीत कुमार को 60 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उन पर जमीन की मापी एवं परिमार्जन के लिए घूस की रकम मांगे जाने का आरोप है।

एसवीयू आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ में जुटी है। आरोपित को मंगलवार को निगरानी अदालत में पेश किया जायेगा। एसवीयू से मिली जानकारी के मुताबिक सराय के आनंद कुमार और लालगंज के पप्पु कुमार ने लिखित शिकायत कर अंचल अमीन पर घूस मांगने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक अंचल अमीन ने घूस की राशि नहीं देने पर जमीन की मापी और परिमार्जन करने से मना कर दिया था। पप्पु कुमार के छह हिस्से की जमीन की मापी एवं परिमार्जन संबंधित कार्य के लिए तीन लाख रुपये जबकि आनंद कुमार के परिमार्जन संबंधित कार्य के लिए 60 हजार रुपये की मांग रखी गयी थी। इसके बाद एसवीयू की टीम ने मामले का सत्यापन करते हुए आरोपित को रंगे हाथ 60 हजार रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।

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वैशाली के सराय थाना के एनायतपुर प्रबोधी गांव के रहने वालेी राजकुमार सिंह के बेटे आनंद कुमार और वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र के मुर्गियाचक निवासी स्व. राजलाल महतो के पुत्र पप्पू कुमार की लिखित शिकायत के बाद विशेष निगरानी इकाई की ओर से यह कार्रवाई की गयी। शिकायत दर्ज होने पर छापेमारी टीम का गठन किया गया। जांच में आरोपों को सत्य पाया गया। सोमवार को पटना से वैशाली पहुंची टीम ने जाल बिछाया और घूसखोर अमीन को 50हजार कैश के साथ रंगे हाथ दबोच लिया। अमीन के पकड़ाते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। आरोपी अमीन हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगा लेकिन एसयूवी के जवानों और अधिकारियों ने मिलकर उसे काबू में कर लिया।

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टीम में शामिल ललित विजय तिवारी ने बताया कि सात मई को पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई थी। पहले आरोपों का सत्यापन कराया गया। आरोपी इतना ढीठ निकला कि सबके सामने उसने पैसों की मांग कर दी। धमकी दिया कि घूस का पैसा जमा नहीं करेंगे तो नापी या परिमार्जन कुछ नहीं होगा। मंगलवार को आरोपी अमीन को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा जाएगा। उसके खिलाफ विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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