विजय सिन्हा की अभियान नाकाम; परिमार्जन के लिए 60 हजार घूस लेते अमीन गिरफ्तार, SVU ने दबोचा

एसवीयू से मिली जानकारी के मुताबिक सराय के आनंद कुमार और लालगंज के पप्पु कुमार ने लिखित शिकायत कर अंचल अमीन पर घूस मांगने का आरोप लगाया था। टीम ने 60 हजार घूस लेते उसे दबोच लिया।

पिछली सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रहते विजय कुमार सिन्हा ने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कई कदम उठाए। शायद उनका अभियान बेअसर रहा कि आज भी जमीनों की मापी और परिमार्जन के लिए घूस की मांग की जा रही है।विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने वैशाली के लालगंज अंचल अमीन सुजीत कुमार को 60 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उन पर जमीन की मापी एवं परिमार्जन के लिए घूस की रकम मांगे जाने का आरोप है।

एसवीयू आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ में जुटी है। आरोपित को मंगलवार को निगरानी अदालत में पेश किया जायेगा। एसवीयू से मिली जानकारी के मुताबिक सराय के आनंद कुमार और लालगंज के पप्पु कुमार ने लिखित शिकायत कर अंचल अमीन पर घूस मांगने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक अंचल अमीन ने घूस की राशि नहीं देने पर जमीन की मापी और परिमार्जन करने से मना कर दिया था। पप्पु कुमार के छह हिस्से की जमीन की मापी एवं परिमार्जन संबंधित कार्य के लिए तीन लाख रुपये जबकि आनंद कुमार के परिमार्जन संबंधित कार्य के लिए 60 हजार रुपये की मांग रखी गयी थी। इसके बाद एसवीयू की टीम ने मामले का सत्यापन करते हुए आरोपित को रंगे हाथ 60 हजार रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।

वैशाली के सराय थाना के एनायतपुर प्रबोधी गांव के रहने वालेी राजकुमार सिंह के बेटे आनंद कुमार और वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र के मुर्गियाचक निवासी स्व. राजलाल महतो के पुत्र पप्पू कुमार की लिखित शिकायत के बाद विशेष निगरानी इकाई की ओर से यह कार्रवाई की गयी। शिकायत दर्ज होने पर छापेमारी टीम का गठन किया गया। जांच में आरोपों को सत्य पाया गया। सोमवार को पटना से वैशाली पहुंची टीम ने जाल बिछाया और घूसखोर अमीन को 50हजार कैश के साथ रंगे हाथ दबोच लिया। अमीन के पकड़ाते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। आरोपी अमीन हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगा लेकिन एसयूवी के जवानों और अधिकारियों ने मिलकर उसे काबू में कर लिया।