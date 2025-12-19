Hindustan Hindi News
हिजाब विवाद के बीच नौकरी ज्वाइन करेंगी नुसरत परवीन; प्रिंसिपल और बैचमेट का दावा

संक्षेप:

हिजाब विवाद के बीच आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन कल नौकरी ज्वाइन करेंगी। इसका दावा तिब्बी कॉलेज के प्राचार्य और नुसरत की बैचमेट और दोस्त बिलकिस परवीन ने किया है। उन्होने कहा कि वे और उनका परिवार नाराज नहीं है। इस घटना में फालतू में ज्यादा तूल दिया गया है।

Dec 19, 2025 04:39 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब विवाद के बीच मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि नुसरत परवीन कल नौकरी ज्वाइन करेंगी। ये दावा तिब्बी कॉलेज के प्राचार्य महफजुर रहमान ने किया है। उन्होने बताया कि कल 20 दिसंबर को नुसरत डॉक्टर की नौकरी ज्वाइन करेंगी। सुबह 10 से 11 बजे के बीच पटना सदर PHC में ज्वाइन करेंगी। इससे पहले चर्चा थी कि हिजाब खींचने को लेकर वो अपमानित महसूस कर रहीं थी। और नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी।

लेकिन अब जिस कॉलेज में उन्होने पढ़ाई की है, उसके प्रिसिंपल ने बताया कि वो नाराज नहीं है, और नौकरी ज्वाइन करेंगी। आपको बता दें कल ज्वाइनिंग का आखिरी दिन है। वहीं इस मामले पर नुसरत की बैचमेट और दोस्त बिलकिस परवीन ने कहा कि मुझे पता चला है कि नुसरत कल नौकरी ज्वाइन करेंगी। पढ़ने-लिखने में वे काफी अच्छी है। जैसे वो पहले रहती थी, वैसे ही रहती है। कभी किसी ने क्लास में भी उसका फेस नहीं देखा है। वहीं हिजाब विवाद पर कहा कि मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। सीएम नीतीश ने कुछ इंटेंशनली नहीं किया है।