प्रशांत की लीड पर BJP नेता को राजद की चिंता, नीरज बोले- MY समीकरण टूटा; JSP का तगड़ा जवाब

बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बढ़त पर भाजपा के नीरज ने कहा है कि बीजेपी से ज्यादा लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के लिए चिंतित होने का विषय है क्योंकि, उनका एमवाई समीकरण ध्वस्त हो गया है।

Bankipur By Election Counting: बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर जीत की ओर अग्रसर हैं। 22वें राउंड की काउंटिंग के बाद भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा पर जन सुराज के पीके ने 12 हजार से अधिक मतों की बढ़त ले ली। इस बढ़त पर भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट नीरज कुमार का गजब का बयान आया है। तीस साल पुराना किला उखड़ते देख कर भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी से ज्यादा लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के लिए चिंतित होने का विषय है कि उनका एमवाई समीकरण ध्वस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि एक सीट से सरकार और भाजपा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस पर जन सुराज प्रवक्ता ने पूछा है कि अगर फर्क नहीं पड़ता था को पूरी फौज क्यों उतार दी गई थी?

22वें राउंड की गिनती पूरी होने के बाद के बाद प्रशांत किशोर को 44,525 और भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 31 हजार 716 मत मिले हैं। राजद के रेखा गुप्ता को दस हजार से कुछ अधिक मत मिले हैं। कांउन्टिंग सेंटर से लेकर जन सुराज के ऑफिस पर ढोल नगारे के साथ रंग गुलाल उड़ने लगे हैं। जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बांकीपुर की जनता को धन्यवाद और बधाई दी है। कहा है कि चुनावी नतीजे बहुत सुखद हैं। खुद प्रशांत किशोर भी पार्टी दफ्तर से निकलकर काउंटिंग सेंटर की ओर जा रहे हैं। इस बीच जन सुराज के समर्थक पीला गमछा लहराकर जश्न मना रहे हैं।

पीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा कहा है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर का भला नहीं कर सकते। वे एक व्यापारी हैं। हालांकि, यह भी कहा है कि बीजेपी चुनाव के नतीजों की गहन समीक्षा करेगी। लेकिन, इस उपचुनाव में राजद को अधिक चिंता करने की जरूरत है। लालू, तेजस्वी का माई समीकरण यहां दरक गया है। राजद का वोट बैंक जन सुराज की ओर शिफ्ट कर गया है। वे अब किस पर राजनीति करेंगे। राजद ने प्रशांत किशोर के साथ गुप्त समझौता कर लिया।

उन्होंने कहा है कि बांकीपुर की जनता एनडीए और बीजेपी के नाराज नहीं है। आरजेडी और जन सुराज अफवाह फैलानी वाली पार्टी है। दोनों ने झूठ बोलकर लोगों को बहकाया है। एक सीट के नतीजे से सरकार के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।