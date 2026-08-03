Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रशांत की लीड पर BJP नेता को राजद की चिंता, नीरज बोले- MY समीकरण टूटा; JSP का तगड़ा जवाब

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बढ़त पर भाजपा के नीरज ने  कहा है कि बीजेपी से ज्यादा लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के लिए चिंतित होने का विषय है क्योंकि, उनका एमवाई समीकरण ध्वस्त हो गया है।

जश्न में जन सुराज के कार्यकर्ता, इनसेट में बीजेपी के नेता नीरज
जश्न में जन सुराज के कार्यकर्ता, इनसेट में बीजेपी नेता नीरज

Bankipur By Election Counting: बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर जीत की ओर अग्रसर हैं। 22वें राउंड की काउंटिंग के बाद भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा पर जन सुराज के पीके ने 12 हजार से अधिक मतों की बढ़त ले ली। इस बढ़त पर भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट नीरज कुमार का गजब का बयान आया है। तीस साल पुराना किला उखड़ते देख कर भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी से ज्यादा लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के लिए चिंतित होने का विषय है कि उनका एमवाई समीकरण ध्वस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि एक सीट से सरकार और भाजपा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस पर जन सुराज प्रवक्ता ने पूछा है कि अगर फर्क नहीं पड़ता था को पूरी फौज क्यों उतार दी गई थी?

22वें राउंड की गिनती पूरी होने के बाद के बाद प्रशांत किशोर को 44,525 और भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 31 हजार 716 मत मिले हैं। राजद के रेखा गुप्ता को दस हजार से कुछ अधिक मत मिले हैं। कांउन्टिंग सेंटर से लेकर जन सुराज के ऑफिस पर ढोल नगारे के साथ रंग गुलाल उड़ने लगे हैं। जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बांकीपुर की जनता को धन्यवाद और बधाई दी है। कहा है कि चुनावी नतीजे बहुत सुखद हैं। खुद प्रशांत किशोर भी पार्टी दफ्तर से निकलकर काउंटिंग सेंटर की ओर जा रहे हैं। इस बीच जन सुराज के समर्थक पीला गमछा लहराकर जश्न मना रहे हैं।

पीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा कहा है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर का भला नहीं कर सकते। वे एक व्यापारी हैं। हालांकि, यह भी कहा है कि बीजेपी चुनाव के नतीजों की गहन समीक्षा करेगी। लेकिन, इस उपचुनाव में राजद को अधिक चिंता करने की जरूरत है। लालू, तेजस्वी का माई समीकरण यहां दरक गया है। राजद का वोट बैंक जन सुराज की ओर शिफ्ट कर गया है। वे अब किस पर राजनीति करेंगे। राजद ने प्रशांत किशोर के साथ गुप्त समझौता कर लिया।

उन्होंने कहा है कि बांकीपुर की जनता एनडीए और बीजेपी के नाराज नहीं है। आरजेडी और जन सुराज अफवाह फैलानी वाली पार्टी है। दोनों ने झूठ बोलकर लोगों को बहकाया है। एक सीट के नतीजे से सरकार के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इस पर जन सुराज के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा है कि प्रशांत किशोर को हराने के लिए बाजेपी ने पूरी फौज को उतार दिया है। जनता ने उन्हें भाव नहीं दिया तो बहाने बना रहे हैं। बांकीपुर की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। इन लोगों ने जनता को बहकाने के लिए पवन सिंह और मनोज तिवारी से गाना गवाया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Prashant Kishor Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।