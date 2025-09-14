सभी 243 सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेगा.., महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले बोले नेता प्रतिपक्ष

तेजस्वी यादव ने यहां कहा, 'तेजस्वी संघर्ष करेगा। मेरी आपसे अपील है कि आप मेरे नाम पर वोट करें। तेजस्वी बिहार को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। इस सरकार को हटाने के लिए हम सभी को एक साथ काम करना चाहिए।'

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हलचल काफी तेज है। महागठबंधन में शामिल सभी घटक दल चुनाव के दौरान ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रख रहे हैं। महागठबंध में सीट बंटवारे से पहले राजद नेता और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के कांटी में आयोजित जनसभा में कहा कि इस बार बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी यादव ने यहां कहा, 'तेजस्वी संघर्ष करेगा। मेरी आपसे अपील है कि आप मेरे नाम पर वोट करें। तेजस्वी बिहार को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। इस सरकार को हटाने के लिए हम सभी को एक साथ काम करना चाहिए।'

राज्य सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी बोले, केवल जुमलों की बारिश हो रही है। वोट बिहार से और फैक्ट्री गुजरात में, ये अब नहीं चलेगा। हमारी सरकार रोजगार पर काम करेगी। कांटी में तेजस्वी ने प्रखंड मुख्यालय में बने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर स्मारक पार्क और प्रतिमा का अनावरण किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की स्मृति में बने द्वार का उद्घाटन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने पेंशन, डोमिसाइल, मुफ्त बिजली की बात की तो सरकार ने हमारे दबाव में आकर इसे लागू किया है। तेजस्वी आगे-आगे और सरकार पीछे-पीछे चल रही है। तेजस्वी यादव कहा कि सरकार हमारी माई-बहिन मान योजना की नकल कर 10 हजार रुपये देने की बात कह रही है। हमारी सरकार बनी तो पांच साल में प्रत्येक महिला को डेढ़ लाख रुपये देगी। उन्होंने कहा कि जात और धर्म को तोड़कर हमारी सरकार बनाएं।

चूहों को संरक्षण देने वाली सरकार, चूहा ही मजा ले रहा नेता प्रतिपक्ष ने एनडीए सरकार पर 80 हजार करोड़ रुपये का कोई हिसाब नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए तेजस्वी बोले, यह चूहों को संरक्षण देने वाली सरकार है। चूहे मजा ले रहे हैं। चूहा पुल काट लेता है तो पुल गिर जाता है। अस्पताल में मरीज की आंख चूहा निकाल लेता है।

महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी नहीं बनी है बात बहरहाल नेता प्रतिपक्ष का सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला यह बयान ऐसे समय में आया है जब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उहापोह की स्थिति नजर आ रही है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी ने उस वक्त 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को उस चुनाव में 70 सीटें मिली थीं लेकिन पार्टी महज 19 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी।

लेकिन इस बार हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान 'वोट चोरी'वाला मैसेज जनता तक मजबूती से पहुंचा है और इस यात्रा से राहुल गांधी और पार्टी की स्थिति इस चुनाव में मजबूत है। इसके अलावा हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी भी इस बार महागठबंधन के साथ है।