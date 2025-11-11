Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsAmid exit polls Bihar Congress suffers setback as prominent Muslim figure Shakeel Ahmed quits party
रिजल्ट से पहले टूटने लगे कांग्रेसी, एग्जिट पोल के बीच बड़े मुस्लिम चेहरे शकील अहमद का इस्तीफा

संक्षेप: Bihar Election: बिहार में मतदान खत्म होते ही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है।

Tue, 11 Nov 2025 07:06 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election: बिहार में मतदान खत्म होते ही कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे शकील अहमद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मुजफ्फरपुर के बिशनपुर के रहने वाले शकील अहमद राज्य और केंद्र की राजनीति में ऐक्टिव रहे हैं।

शकील अहमद खान पहली बार 1985 में विधानसभा पहुंचे थे। 1995 से 96 तक वह कांग्रेस के महासिचिव रहे। 1998 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। मार्च 2000 से मई 2004 तक वह विधायक रहे। साथ ही बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 2004 में मधुबनी से वह फिर लोकसभा पहुंचे और डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे।

शकील अहमद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना इस्तीफा भेजा है। इस्तीफे से पहले शकील अहमद ने कहा, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मतभेद के चलते मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैं पार्टी की नीतियों और सिद्धातों को आगे भी समर्थन करता रहूंगा। फिलहाल मैं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं।

बता दें कि बिहार में बंपर वोटिंग के बाद अलग-अलग एजेंसियां एग्जिट पोल जारी कर रही हैं। मैट्राइज के सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को केवल 70 से 90 सीटें मिल रही हैं। वहीं एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलने का अनुमान है। पी मार्क ने महागठबंधन को 80 से 98 सीटें दी हैं। इसने भी बीजेपी को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया है। पीपल्स प्लस ने महागठबंधन को 75 से 101 सीटें दी हैं। वहीं एनडीए को 133 से 159 सीटों का अनुमान लगाया है। भास्कर ने एनडीए के लिए 145 से 160 तो वहीं महागठबंधन के लिए केवल 73 से 91 सीटों का अनुमान लगाया है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
