रिसेप्शन पार्टी के बाहर घात लगाए थे, परिवार के सामने भून डाला; पटना में सगे भाइयों के मर्डर की पूरी स्टोरी

पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में अपराधियों ने रविवार की रात रिसेप्शन पार्टी के बाहर आते ही दो सगे भाइयों को गोलियों से भून डाला। बदमाशों ने दोनों पर ताबड़तोड़ 20 गोलियां दागीं। इस घटना में मनीष कुमार (32) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि, घायल मंजीत कुमार (24) को एनएमसीएच ले जाया गया। वहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोनों शाहपुर में निवासी राजकिशोर राय के पुत्र थे। तीन भाइयों में मनीष सबसे बड़ा और मंजीत सबसे छोट था। दोनों प्रॉपर्टी का काम करते थे।

चार-पांच बदमाशों ने रात करीब 9.15 बजे घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। आरोपित मृतकों के पटीदार बताए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। मौके से एक गोली और तीन खोखे बरामद हुए हैं। सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि आरोपितों ने पहले से घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रखी थी। ग्रामीणों से बताया कि पटीदार से छह बीघा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

पूरे परिवार के सामने बरसाईं गोलियां पटना के शाहपुर गांव में रविवार को दौलत राम के बेटे विक्की की रिसेप्शन पार्टी थी। मनीष कुमार और मंजीत कुमार उस पार्टी में शामिल होने गए थे। बताया जाता है कि पार्टी के दौरान दोनों भाइयों की आरोपितों से बकझक हुई। बाद में सभी वहां से चले गए।

पार्टी में खाना खाकर मनीष और मंजीत बाहर आ रहे थे। तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने अचानक उनपर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने ताबड़तोड़ 20 गोलियां चलाईं। कई गोलियां लगने के बाद दोनों भाई वहीं गिर पड़े। फायरिंग के बाद अफरातफरी मच गई। घटनास्थल पर ही मनीष ने दम तोड़ दिया। वहीं मंजीत को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी भी मौत हो गई। तीन भाइयों में एक बड़ा और एक छोटे की हत्या कर दी गई।