रिसेप्शन पार्टी के बाहर घात लगाए थे, परिवार के सामने भून डाला; पटना में सगे भाइयों के मर्डर की पूरी स्टोरी

Feb 23, 2026 07:25 am IST
आरोपित मृतकों के पटीदार बताए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। मौके से एक गोली और तीन खोखे बरामद हुए हैं। पार्टी में खाना खाकर मनीष और मंजीत बाहर आ रहे थे। घात लगाए बदमाशों ने अचानक उनपर फायरिंग शुरू कर दी।

पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में अपराधियों ने रविवार की रात रिसेप्शन पार्टी के बाहर आते ही दो सगे भाइयों को गोलियों से भून डाला। बदमाशों ने दोनों पर ताबड़तोड़ 20 गोलियां दागीं। इस घटना में मनीष कुमार (32) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि, घायल मंजीत कुमार (24) को एनएमसीएच ले जाया गया। वहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोनों शाहपुर में निवासी राजकिशोर राय के पुत्र थे। तीन भाइयों में मनीष सबसे बड़ा और मंजीत सबसे छोट था। दोनों प्रॉपर्टी का काम करते थे।

चार-पांच बदमाशों ने रात करीब 9.15 बजे घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। आरोपित मृतकों के पटीदार बताए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। मौके से एक गोली और तीन खोखे बरामद हुए हैं। सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि आरोपितों ने पहले से घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रखी थी। ग्रामीणों से बताया कि पटीदार से छह बीघा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

पूरे परिवार के सामने बरसाईं गोलियां

पटना के शाहपुर गांव में रविवार को दौलत राम के बेटे विक्की की रिसेप्शन पार्टी थी। मनीष कुमार और मंजीत कुमार उस पार्टी में शामिल होने गए थे। बताया जाता है कि पार्टी के दौरान दोनों भाइयों की आरोपितों से बकझक हुई। बाद में सभी वहां से चले गए।

पार्टी में खाना खाकर मनीष और मंजीत बाहर आ रहे थे। तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने अचानक उनपर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने ताबड़तोड़ 20 गोलियां चलाईं। कई गोलियां लगने के बाद दोनों भाई वहीं गिर पड़े। फायरिंग के बाद अफरातफरी मच गई। घटनास्थल पर ही मनीष ने दम तोड़ दिया। वहीं मंजीत को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी भी मौत हो गई। तीन भाइयों में एक बड़ा और एक छोटे की हत्या कर दी गई।

जमीन विवाद में घटना की आशंका

ग्रामीणों से बताया कि जमीन विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। गांव के पटीदार से छह एकड़ जमीन को लेकर 40 साल से विवाद चल रहा था। पांच महीने पहले ही अदालत ने मनीष के परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया था। माना जा रहा है कि इसी विवाद में भाइयों को गोली मारी गई। युवक के परिजनों ने कृष्णा, प्रेम और उसके परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। देर रात एसपी पूर्वी परिचय कुमार और सदर एएसपी-1 अभिनव ने घटना स्थल का मुआयना किया। वहीं, तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनात कर दी गई है। देररात एफएसएल की टीम भी पहुंचकर जांच-पड़ातल ली। रिसेप्शन पार्टी में वीडियोग्राफी की भी जांच की गई। मृतकों के पिता राजकिशोर राय ने बताया कि सुरक्षा के लिए थाना से लेकर एसएसपी तक गुहार लगाई थी। लेकिन पुलिस के तरफसे कोई कार्रवाई नहीं हुई।

