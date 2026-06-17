Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में हर टोल प्लाजा पर तैनात होगी एंबुलेंस, निशांत बोले- एक्सीडेंट में घायलों को तुरंत इलाज मिलेगा

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
Follow us on Google News
share

बिहार में सड़क हादसों में घायल लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाने के लिए हर टोल प्लाजा पर एंबुलेंस तैनात की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बुधवार को यह जानकारी दी। 

बिहार में हर टोल प्लाजा पर तैनात होगी एंबुलेंस, निशांत बोले- एक्सीडेंट में घायलों को तुरंत इलाज मिलेगा

बिहार में हाईवे पर स्थित हर टोल प्लाजा पर एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ताकि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत एंबुलेंस मिल जाए और उन्हें जल्द से जल्द पास के ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाया जा सके। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रदेश कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान यह जानकारी दी।

स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि प्रत्येक टोल प्लाजा पर एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पटना के पीएमसीएच अस्पताल में सांस संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए अब 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने कहा कि बिहार में ट्रॉमा सेंटरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में नए ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। 9 ट्रामा सेंटर परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि बिहार के लोगों को चौबीसो घंटे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तमाम जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। मरीजों के हितों से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। वह खुद राज्य के अस्पतालों के निरीक्षण पर निकलेंगे। उनकी कोशिश होगी कि सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा मजबूत हो और वे विश्वास के केंद्र बनकर उभरें।

ये भी पढ़ें:निशांत कुमार को मिला 5 देशरत्न मार्ग बंगला;पहले यहीं रहते थे सम्राट सम्राट चौधरी

रेफर करने की प्रवृत्ति पर लगेगी रोक

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार अस्पतालों से बेवजह मरीजों को रेफर किए जाने की प्रवृत्ति प रोक लगाने जा रही है। यह बात खुद सीएम सम्राट और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार कई बार दोहरा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त तक इसकी डेडलाइन रखी है। पिछले सप्ताह निशांत ने कहा था कि लोगों को अपने नजदीकी अस्पताल में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसी मरीज को बेवजह हायर सेंटर रेफर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।

निशांत कुमार ने पिछले दिनों कहा कि बिहार सरकार की कोशिश है कि राज्य के हर सरकारी अस्पताल में सारी सुविधा उपलब्ध हो जाए। जिला अस्पतालों में सभी तरह के चिकित्सा उपकरण, विशेषज्ञ डॉक्टर और जरूरी संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। अधिकांश बीमारियों का इलाज लोगों को अपने जिले में ही मिल जाएगा। एक्सीडेंट में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर की संख्या बढ़ाई जा रही हैं।

ये भी पढ़ें:लद्दाख घूमने के लिए 20000 रुपये देगी बिहार सरकार, योजना को कैबिनेट से मंजूरी

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Nishant Kumar Bihar Health Department Bihar Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।