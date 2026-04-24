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एंबुलेंस का रास्ते में तेल खत्म, मरीज की तड़प-तड़प कर मौत; अस्पताल से 30 किमी भी नहीं चल पाई

Apr 25, 2026 12:03 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, जमुई
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जमुई से पटना रेफर किए गए एक मरीज की जान इसलिए चली गई, क्योंकि जिस एंबुलेंस में उसे ले जाया जा रहा था, उसका तेल बीच रास्ते में ही खत्म हो गया। यह घटना स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। परिजन ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया।

एंबुलेंस का रास्ते में तेल खत्म, मरीज की तड़प-तड़प कर मौत; अस्पताल से 30 किमी भी नहीं चल पाई

बिहार के जमुई जिले से एक ऐसा वाकया सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जमुई सदर अस्पताल से पटना रेफर किए गए एक गंभीर मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस का तेल बीच रास्ते में ही खत्म हो गया। एंबुलेंस मुश्किल से 30 किलोमीटर भी नहीं चल पाई, तेल खत्म होने पर ड्राइवर ने गाड़ी वहीं रोक दी। समय पर पटना नहीं पहुंच पाने और समुचित इलाज नहीं मिलने की वजह से मरीज की जान चली गई। यह वाकया गुरुवार का है।

जमुई जिले के झाझा प्रखंड स्थित बाबुबांक गांव के रहने वाले 70 वर्षीय धीरज रविदास की तबीयत बिगड़ने पर, उनके परिजन गुरुवार सुबह उन्हें लेकर झाझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पहुंचे थे। स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें सदर अस्पताल जमुई रेफर किया गया। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने भी बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया।

परिजन बुजुर्ग को जमुई से एंबुलेंस में लेकर पटना के लिए रवाना हुए। सिकंदरा पहुंचते ही एंबुलेंस में तेल खत्म हो गया और ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। इससे बुजुर्ग की रास्ते में ही जान चली गई।

मृतक के बेटे अजीत ने आरोप लगाया कि सिकंदरा में एंबुलेंस का तेल खत्म होने की बात कह ड्राइवर ने करीब ढाई घंटे गाड़ी को खड़ा रखा। इससे उनके पिता ने तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया।

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30 किलोमीटर ही नहीं चल पाई एंबुलेंस

जमुई से राजधानी पटना की दूरी लगभग 160 किलोमीटर है। एंबुलेंस मरीज को लेकर जमुई से रवाना हुई और सिकंदरा में ही उसका तेल खत्म हो गया। एंबुलेंस में इतना ही ते था कि वह मुश्किल से 30 किलोमीटर भी नहीं चल पाई। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

शव के साथ परिजन का अस्पताल में हंगामा

बुजुर्ग की मौत होने के बाद परिजन शव को लेकर झाझा अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। झाझा अस्पताल में अन्य लोगों के समझने-बुझाने पर परिजन शांत हुए और शव को लेकर वापस घर लौट गए।

पेट्रोल पंप पर भी नहीं मिला तेल

इस संबंध में एसीओ नीतीश कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी हुई है। सिकंदरा के समीप मौजूद भारत पेट्रोल पंप में तेल नहीं होने के कारण एंबुलेंस खड़ी हो गई थी। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी जाएगी ताकि आगे इस तरह की कोई घटना नहीं हो।

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एजेंसी पर हो सकती है कार्रवाई

रिपोर्ट्स के अनुसार, जमुई के सिविल सर्जन ने इस मामले में गंभीर लापरवाही की बात कही। साथ ही शुक्रवार को उन्होंने एंबुलेंस सेवा प्रदाता एजेंसी को जवाब-तलब किया है। एजेंसी के अधिकारियों से पूछा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

(हिन्दुस्तान अखबार की रिपोर्ट के आधार पर)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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