दुर्गा पुजा: एंबुलेंस, फायर यूनिट और 103 दंडाधिकारी; रावण वध पर पटना के गांधी मैदान सुरक्षा सख्त
पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम 2025 के मौके पर विधि-व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सतर्क और सक्रिय रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। पुलिस बाइक दस्ते भ्रमणशील रखें। ये निर्देश पटना के प्रमंडलीय आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर सिंह और आईजी जितेंद्र राणा ने गांधी मैदान में प्रतिनियुक्त व और पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान दिए। इस दौरान डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम, एसएसपी कार्तिकेय के कुमार, उप विकास आयुक्त, नगर पुलिस अधीक्षक मध्य, पुलिस अधीक्षक यातायात, अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर, अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन आदि पदाधिकारी थे।
प्रमंडलीय आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से पूरे गांधी मैदान को चार सेक्टर में बांटा गया है। सभी सेक्टर में एंबुलेंस, फायर यूनिट एवं पेयजल की व्यवस्था की गई है। सेक्टर में अपर जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक को वरीय प्रभार में रखा गया है। गांधी मैदान और आसपास के 49 विभिन्न स्थानों पर 103 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।