Ambulance coming to Bihar with dead body got accident in UP 3 people including wife sali died

लाश लेकर बिहार आ रही एम्बुलेंस के यूपी में उड़े परखच्चे, मृतक की बीवी, साली समेत 3 मरे, 2 बच्चे हुए अनाथ

टक्कर इतनी भीषण थी कि इस हादसे में एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। पत्नी श्वेता सिन्हा, जेठ साली बेबी देवी और चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि निर्भय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उसकी भी हालत नाजुक बनी हुई है।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 05:39 PM
बिहार की धर्मनगरी गया जी के गुरारू थाना क्षेत्र के ददनापुर गांव के लिए सोमवार की सुबह मनहूस साबित हुई। उत्तर प्रदेश के भदोही में सोमवार तड़के एक एम्बुलेंस सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक ही परिवार के दो लोग समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मृतक के दो बच्चे अनाथ हो गए क्योंकि पहले पिता फिर मां की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, 8 अगस्त को अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहे (40) वर्षीय वरुण कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। सोमवार की सुबह उनका शव पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस से गांव लाया जा रहा था। एम्बुलेंस में उनकी पत्नी श्वेता सिन्हा (37),जेठ साली बेबी देवी (42), छोटा भाई निर्भय कुमार और चालक समेत कुल छह लोग सवार थे। भदोही के पास सुबह करीब 6 बजे एम्बुलेंस चालक को झपकी आ गई और उसने सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि इस हादसे में एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। पत्नी श्वेता सिन्हा, जेठ साली बेबी देवी और चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि निर्भय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उसकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। एम्बुलेंस का खलासी भी घायल है। यूपी पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया।

घटना की खबर मिलते ही ददनापुर गांव में कोहराम मच गया। मृतक वरुण कुमार के दो छोटे-छोटे बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। पूरे गांव में शोक की लहर है। दोनों बच्चों से सिर से एक साथ मां पिता का साया उठ गया। ग्रामीणों ने बिहार सरकार से बच्चों के लिए उचित सहायता की मांग की है। शव लाने के लिए गांव से परिजन निकल चुके हैं। आने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।

