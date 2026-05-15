बिहार को बड़ी सौगात, मुजफ्फरपुर में अंबुजा लगाएगी 1114 करोड़ की सीमेंट फैक्ट्री; बदलेगी तस्वीर
Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित महवल औद्योगिक क्षेत्र में अंबुजा 1114 करोड़ रुपये के निवेश से एक विशाल सीमेंट फैक्ट्री लगाएगी। SIPB ने इसे मंजूरी दे दी है, जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
Bihar News: बिहार में अब उद्योगों का पहिया बेहद तेजी से घूमने लगा है। राज्य में निवेश का शानदार माहौल देखकर अब देश की नामी और दिग्गज कंपनियां बिहार का रुख कर रही हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी सामने आई है। देश की जानी-मानी सीमेंट कंपनी 'अंबुजा' ने मुजफ्फरपुर में एक विशाल सीमेंट फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है। इस महा-परियोजना पर कंपनी 1114 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश करने जा रही है, जिससे इलाके की तकदीर और तस्वीर दोनों पूरी तरह से बदल जाएगी।
SIPB की बैठक में मिली हरी झंडी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) की 67वीं अहम बैठक में 'अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड' की इस बड़ी सीमेंट परियोजना को 'स्टेज वन' की आधिकारिक स्वीकृति दे दी गई है। यह विशाल सीमेंट इकाई मुजफ्फरपुर जिले के महवल औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। इस मेगा प्रोजेक्ट में कुल 1114.94 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस आधुनिक फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता 8219 मीट्रिक टन प्रतिदिन (MTPD) होगी।
आधुनिक तकनीक और रोजगार के खुलेंगे बंपर अवसर
यह परियोजना न सिर्फ बिहार के सीमेंट और निर्माण क्षेत्र के विस्तार में एक मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इससे रोजगार के बंपर अवसर भी पैदा होंगे। स्थानीय युवाओं को सीधे तौर पर फैक्टरी में रोजगार मिलेगा, वहीं ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी हजारों लोगों की रोजी-रोटी का साधन बनेगा। यह पूरी इकाई अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित होगी।
बिहार पर बढ़ रहा बड़े निवेशकों का भरोसा
उद्योग विभाग के सचिव और बियाडा व आइडा के प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार ने इस बड़ी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि बिहार में औद्योगिक वातावरण अब तेजी से विकसित हो रहा है। राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के कारण अब बड़े निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अंबुजा का यह प्रोजेक्ट इसी बात का प्रतीक है कि बिहार में अब देश के बड़े औद्योगिक घरानों और निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है।