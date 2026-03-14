बिहार के गजब के डॉक्टर साहब! सिर फटा तो टांका लगाने के बदले मार दिया स्टेपलर का पिन, वीडियो वायरल

बांका में सड़क हादसे में एक युवक का सिर फटा तो इलाज के दौरान टांका लगाने के बदले डॉक्टर ने स्टेपलर से पिन मार दिया। सिर में लोहे के पिन से स्टीच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ लोग इसे मेडिकली सही बता रहे हैं।

बिहार के नवादा में धरती के भगवान कहे जाने वाले एक ग्रामीण डॉक्टर साहब का गजब का कारनामा सामने आया है। सड़क हादसे में एक युवक का सिर फटा तो इलाज के दौरान टांका लगाने के बदले स्टेपलर से पिन मार दिया। सिर में लोहे के पिन से स्टीच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर भांति-भांति के कमेंट्स आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में अनंत सिंह की तस्वीर अपलोड किया है।

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स्टेपलर से सिर में टांका लगे युवक के बयान के मुताबिक घटना तीन मार्च होली के एक दिन पहले हुई थी। नवादा जिले के वारिसलीगंज के गणेश नगर के इनारु मुरारी के निवासी युवक ने डॉक्टर का नाम नहीं बता पाया। कहा कि गांव के डॉक्टर ने सिर में पिन मार दिया। तीन मार्च को हादसे में उसका सिर फट गया था। इलाज कराने के लिए वह ग्रामीण चिकित्सक के पास गया था। कथित डॉक्टर ने सिर के बाल काटे और फिर स्टेपलर से पिन मारकर फटाफट निपटा दिया।

इंस्टा पर अपलोड इस वीडियो पर बड़ी संख्या में कमेंट्स आ रहे हैं। खुद को डॉक्टर बताने वाले एक यूजर ने कहा कि यह सर्जिकल स्टेपलर पिन है जिसका इस्तेमाल स्टीच करने के लिए किया जाता है। इसे स्टेशनरी वाला पिन नहीं लगाया गया होगा। यह सर्जिकल पिन होगा।