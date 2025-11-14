Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAmarpur Assembly Seat Result 2025 who will win Jayant Rai JDU Jitendra Singh Congress Sujata Vaidya Jan Suraaj election
Amarpur Result LIVE: अमरपुर चुनाव नतीजा; जयंत राय और जितेंद्र सिंह में कौन जीतेगा?

Amarpur Result LIVE: अमरपुर चुनाव नतीजा; जयंत राय और जितेंद्र सिंह में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Amarpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बांका जिले की अमरपुर सीट पर जेडीयू और कांग्रेस ने पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। एक बार फिर कांग्रेस के जितेंद्र सिंह और जदयू के जयंत राम आमने-सामने हैं। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा।

Fri, 14 Nov 2025 06:56 AMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, बांका
share Share
Follow Us on

Amarpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के बांका जिले की अमरपुर सीट पर कांग्रेस और जेडीयू के बीच मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि इस बार प्रशांत किशोर की जन सुराज भी मैदान में है। एक बार फिर कांग्रेस और जेडीयू ने पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। JDU ने जयंत राज और कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह को कैंडिडेट बनाया है। दोनों के बीच सीधी टक्कर है। वहीं जेएसपी ने सुजाता वैद्य को प्रत्याशी बनाया है। 2020 के चुनाव में जेडीयू के जयंत राय ने जितेंद्र सिंह को नजदीकी मुकाबले में 3 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं एलजेपी के मृणाल शेखर को भी 40 हजार से ज्यादा वोट मिले थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमरपुर सीट पर 1985 के बाद से कांग्रेस यहां कभी चुनाव नहीं जीत पाई। साल 2000 से इस सीट पर आरजेडी और जेडीयू का कब्जा ही रहा। आरजेडी के सुरेंद्र सिंह कुशवाहा लगातार 4 बार यहां से विधायक चुने गए। इसके बाद 2010 और 2015 में जनार्दन मांझी ने जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की। कृषि और रोजगार यहां के प्रमुख मुद्दे रहे हैं।

इस सीट पर कुशवाहा, राजपूत, यादव और मुस्लिम वोटर यहां निर्णायक हैं। पिछले चुनाव में जयंत राज को 53 हजार, जितेंद्र सिंह को 50 हजार और मृणाल शेखर को 40 हजार वोट मिले थे। इस बार मृणाल शेखर जदयू के साथ हैं, जिससे जयंत राज को संगठनात्मक लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर, अमरपुर का चुनाव इस बार किसी लहर पर नहीं, बल्कि स्थानीय मुद्दों पर टिका है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।