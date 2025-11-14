Amarpur Result LIVE: अमरपुर चुनाव नतीजा; जयंत राय और जितेंद्र सिंह में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Amarpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बांका जिले की अमरपुर सीट पर जेडीयू और कांग्रेस ने पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। एक बार फिर कांग्रेस के जितेंद्र सिंह और जदयू के जयंत राम आमने-सामने हैं। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा।

Amarpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के बांका जिले की अमरपुर सीट पर कांग्रेस और जेडीयू के बीच मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि इस बार प्रशांत किशोर की जन सुराज भी मैदान में है। एक बार फिर कांग्रेस और जेडीयू ने पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। JDU ने जयंत राज और कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह को कैंडिडेट बनाया है। दोनों के बीच सीधी टक्कर है। वहीं जेएसपी ने सुजाता वैद्य को प्रत्याशी बनाया है। 2020 के चुनाव में जेडीयू के जयंत राय ने जितेंद्र सिंह को नजदीकी मुकाबले में 3 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं एलजेपी के मृणाल शेखर को भी 40 हजार से ज्यादा वोट मिले थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमरपुर सीट पर 1985 के बाद से कांग्रेस यहां कभी चुनाव नहीं जीत पाई। साल 2000 से इस सीट पर आरजेडी और जेडीयू का कब्जा ही रहा। आरजेडी के सुरेंद्र सिंह कुशवाहा लगातार 4 बार यहां से विधायक चुने गए। इसके बाद 2010 और 2015 में जनार्दन मांझी ने जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की। कृषि और रोजगार यहां के प्रमुख मुद्दे रहे हैं।