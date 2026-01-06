Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsaman shukla was English teacher before bank dacoit sit will investigate murder in patna patrakar nagar
इंग्लिश टीचर से बैंक डकैत तक, अमन शुक्ला की हत्या की जांच करेगी SIT; पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ा

इंग्लिश टीचर से बैंक डकैत तक, अमन शुक्ला की हत्या की जांच करेगी SIT; पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ा

संक्षेप:

Aman Shukla Murder Case: पुलिस की चार टीम बनाई गई है। दो टीम तकनीकी जांच और दो अपराधियों को दबोचने को छापेमारी कर रही है। घटना स्थल पर सीसीटीवी में शूटरों की तस्वीर कैद हुई है। बाइक का नंबर भी दिख रहा है।

Jan 06, 2026 06:09 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Aman Shukla Murder Case: पटना के पत्रकार नगर इलाके में मारे गए अमन शुक्ला की पहचान भले ही पुलिस रिकॉर्ड में एक शातिर बैंक डकैत गिरोह के मास्टरमाइंड के रूप में दर्ज है, लेकिन अपराध की दुनिया में आने से पहले उसकी पहचान एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में थी। अनीसाबाद स्थित एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाता था। वह मुजफ्फरपुर के एक बड़े कोचिंग संस्थान में एचओडी के पद पर भी कार्य कर चुका था। अमन शुक्ला सरमेरा (नालंदा) का मूल निवासी था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस के अनुसार अमन 22 जून 2020 को दिनदहाड़े बेऊर के हरनीचक मोड़ स्थित पीएनबी में हुई 52 लाख की डकैती का मुख्य सरगना था। पुलिस ने गिरोह के सरगना अमन के अलावा हरिनारायण (समस्तीपुर), सोनेलाल (वैशाली), गणेश (बुद्धा कॉलोनी) व प्रफुल्ल (सीतामढ़ी) को गिरफ्तार किया था। इन्हें जक्कनपुर के बैंक कॉलोनी स्थित अमन के किराये के मकान से दबोचा गया था। इनसे लूट का 33 लाख रुपये, लूट की रकम से खरीदे गए गहने, तीन बाइक, पिस्टल आदि बरामद हुए थे।

हत्या की वजह लूट के 12 लाख रुपये तो नहीं?

जून 2020 में पीएनबी से 52 लाख लूट के मामले में पुलिस आरोपितों के पास से करीब 33 लाख रुपये और गहने इत्यादि बरामद किए थे। 12 लाख रुपये का अब तक अता-पता नहीं चला है। पुलिस अंदेशा जता रही है कि कहीं इसी 12 लाख के बंटवारा को लेकर अमन का अपने साथियों से विवाद तो नहीं चल रहा था। इधर, अमन शुक्ला हत्याकांड मामले में पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पत्रकार नगर, कंकड़बाग और चित्रगुप्त नगर नगर थानेदार को लगाया गया है।

इसमें डीआईयू की टीम को भी शामिल किया गया है। मौके से डंप डाटा भी खंगाला गया। पुलिस की चार टीम बनाई गई है। दो टीम तकनीकी जांच और दो अपराधियों को दबोचने को छापेमारी कर रही है। घटना स्थल पर सीसीटीवी में शूटरों की तस्वीर कैद हुई है। बाइक का नंबर भी दिख रहा है।

घटना के बाद इलाके में फैली दहशत

कंकड़बाग के जिस विद्यापुरी पार्क के पास घटना हुई वहां डायगोस्टिक सेंटर सहित अन्य कार्यालय मौजूद हैं। शाम के वक्त आसपास काफी चहलकदमी थी। गोली की आवाज सुनते ही इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने कार्यालय बंद करने शुरू कर दिए। अपराधी घटना को अंजाम देकर आराम से फरार हो गए। घटना पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े कर रही है।

पांच साल बाद मई 2025 में छूटा था जेल से

बैंक डकैती मामले में 2020 में जेल गया अमन करीब पांच वर्ष बाद मई 2025 में बाहर आया था। इसके बाद अपनी पहचान बदलकर सामान्य जीवन जी रहा था। पुलिस मान रही है कि उसका आपराधिक अतीत ही उसकी मौत की वजह बनी। वहीं आंखों के सामने पति की मौत के बाद अमन की पत्नी पूजा ने मासिक संतुलन खो दिया। घटना के बाद नौ वर्षीय बेटा पापा-पापा कहकर रोता रहा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Patna News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।