बिहार बंद के दौरान हिंसा में 157 अफसर घायल हुए, 355 जेल गए; कितने जिलों में पड़ा असर
बिहार में हुई हिंसा के दौरान कई अफसरों को गंभीर चोट आई है। एक बीडीओ की तो आंख फूट गई। इस हिंसा और उपद्रव में करीब 157 अधिकारी घायल हुए हैं। पुलिस ने अब तक 350 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है।
बिहार में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के दौरान शहर-शहर खूब हंगाामा और उपद्रव हुआ। इन उपद्रवियों को शांत करने में पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए थे। हालांकि पुलिस अब इन उपद्रवियों की पहचान कर उनपर कार्रवाई करने में जुटी है। बिहार में हुए इस हिंसा का असर पटना सहित 15 जिलों की विधि-व्यवस्था पर पड़ा है। एडीजी (विधि व्यवस्था) केएस अनुपम ने बताया कि 22 से 25 जुलाई तक हुए प्रदर्शन के दौरान 157 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घायल हुए। 13 आम लोग भी जख्मी हुए हैं। 355 प्रदर्शनकारी जेल भेजे गए। इन घटनाओं में 14 सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया, जबकि एक गाड़ी को जला दिया। पथराव में सारण सदर की बीडीओ दृष्टि पाठक की आंख फूट गई। उनका पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है।
गंभीर रूप से जख्मी सारण के रिविलगंज बीडीओ रितेश कुमार की मेदांता में सर्जरी हुई है। वहीं पटना के आईजी, सीतामढ़ी और सीवान के एसपी समेत दो एसडीओ, छह डीएसपी, तीन बीडीओ, एक राजस्व पदाधिकारी, एक सीओ, दो पुलिस इंस्पेक्टर, 21 एसआई, पांच एएसआई, सात हवलदार, 93 सिपाही, छह होमगार्ड जवान और सात चौकीदार भी इन हमलों में घायल हुए हैं।
घायल पुलिस पदाधिकारी
आईजी सेंट्रल रेंज जितेंद्र राणा, सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन, सीवान एसपी पूरण कुमार झा, कटिहार ट्रैफिक डीएसपी सद्दाम हुसैन, गांधी मैदान पटना डीएसपी कामख्या नारायण, किशनगंज डीएसपी मुख्यालय सुशील कुमार, सीवान सदर वन के एसडीपीओ अजय कुमार सिंह, सीवान ट्रैफिक डीएसपी निशिकांत, जहानाबाद एसडीपीओ वन मनीष चौधरी।
घायल प्रशासनिक पदाधिकारी
बेगूसराय के एसडीएम अश्विनी कुमार, भागलपुर के एसडीएम विकास कुमार, रिविलगंज बीडीओ रितेश कुमार, सारण सदर बीडीओ दृष्टि पाठक, कटिहार सदर बीडीओ कुमार विकास, कटिहार सदर के सीओ सोनू कुमार भगत, गोपालगंज सदर एक के राजस्व पदाधिकारी रविकुमार रंजन।
इन जिलों में असर
पटना, सारण, सीवान, औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, पूर्णिया और सीतामढ़ी।
मुख्य बातें- :
● सारण सदर बीडीओ की आंख फूटी, रिविलगंज बीडीओ भी प्रदर्शन में जख्मी हुए
● छात्र आंदोलन का असर 15 जिलों की विधि व्यवस्था पर पड़ा
● घायलों में आईजी, दो एसपी और पुलिस-प्रशासन के अधिकारी