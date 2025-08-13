बिहार में श्रावणी मेले में जादू दिखाने आई लड़कियों से छेड़खानी, बांकेधाम मंदिर के अध्यक्ष पर इल्जाम

लड़कियों ने बताया कि वन विभाग के फॉरेस्टर सह मंदिर समिति के सचिव और अध्यक्ष अजय पासवान समेत चार लोगों ने उनके साथ जबरदस्ती की है। आरोप है कि फॉरेस्टर, अध्यक्ष, वनरक्षी, समेत चार लोग सोने के वक्त टेंट में आए और दो लड़कियों को अपने आवास में लेकर चले गए।

बिहार के गयाजी में स्थित बांकेबाजार के बांकेधाम में आयोजित श्रावणी मेले में जादूगर का खेल दिखाने आई लड़कियों ने अपने साथ छेड़खानी होने की बात कही है। आरोप वन विभाग के फॉरेस्टर अनीश कुमार और मंदिर समिति बांकेधाम के अध्यक्ष अजय पासवान समेत चार लोगों लगा है। वहीं, फॉरेस्टर अनीश कुमार ने बताया कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। दूसरी तरफ छेड़खानी के विरोध में मंगलवार को लड़कियां और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए।

उन्होंने बांकेधाम मोड़ के पास डुमरिया-पटना स्टेट हाईवे 69 को जाम कर दिया। साथ ही, वन विभाग और मंदिर समिति के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। बांकेबाजार के थानाध्यक्ष मंटू कुमार पुलिसबल के साथ पहुंचे और समझा बुझाकर लड़कियों को शांत कराया। लड़कियों ने बताया कि वन विभाग के फॉरेस्टर सह मंदिर समिति के सचिव और अध्यक्ष अजय पासवान समेत चार लोगों ने उनके साथ जबरदस्ती की है। सोमवार रात 12 बजे फॉरेस्टर, अध्यक्ष, वनरक्षी, समेत चार लोग सोने के वक्त टेंट में आए और दो लड़कियों को अपने आवास में लेकर चले गए। आवास में लड़कियों के साथ गंदी हरकत की गई। किसी तरह से हमलोग आवास से भागे।