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भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर के पिता पर जमीन कब्जाने का आरोप, सीओ तक पहुंची शिकायत

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, संवाद सूत्र, तारडीह, दरभंगा
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मैथिली ठाकुर के पिता को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम देवता तिवारी बाबा के स्थल, राधाकृष्ण मंदिर, डिहबार और अन्य जगहों के साथ सरकारी सड़क तथा निजी जमीन पर भी अतिक्रमण की शिकायत की है। आरोप है कि तालाब से निकलने वाले नाले की जमीन को भी मिट्टी से भर दिया गया है।

BJP MLA Maithili Thakur
भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर

तारडीह, संवाद सूत्र। बिहार में दरभंगा जिले के अलीनगर की भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। मामला पोखरभिंडा का है। विधायक के पिता पर ग्राम देवता तिवारी बाबा के स्थल, सरकारी सड़क, सार्वजनिक जमीन व निजी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है।

इस मामले में गांव के कुछ जमीन मालिकों ने सीओ को आवेदन देकर न्याय दिलाने की मांग की है। सीओ को दिये आवेदन में ग्रामीण गगन कुमार मिश्र ने तीन डिसमिल 14 धुर जमीन पर कथित रूप से कब्जा कर चहारदीवारी व गेट बनाने की शिकायत की है। शिकायतकर्ता रामदाय देवी ने कहा है कि उनकी जमीन से सटाकर मिट्टी की कटाई कर दी गई है। इससे वहां लगे पेड़ के गिरने की आशंका है। ग्रामीणों ने अन्य लोगों की जमीन के किनारे भी मिट्टी काटने का आरोप लगाया है।

ग्रामीणों ने ग्राम देवता तिवारी बाबा के स्थल, राधाकृष्ण मंदिर, डिहबार व अन्य जगहों के साथ सरकारी सड़क व निजी जमीन पर भी अतिक्रमण की शिकायत की है। आरोप है कि तालाब से निकलने वाले नाले की जमीन को भी मिट्टी से भर दिया गया है। वहां रखवार के लिए घर बना दिया गया है। वहीं, राम अवतार मिश्र ने आरोप लगाया है कि पहले करीब डेढ़ कट्ठा जमीन बदलैन के नाम पर दी गई थी। लेकिन न तो जमीन की अदला-बदली की गई और न ही किसी तरह का कोई मुआवजा दिया गया। इसके बावजूद जमीन पर कब्जा कर लिया गया।

इस मामले में विधायक मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर के मोबाइल पर कई बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं, सीओ आलोक कुमार ने कहा कि ग्रामीणों का आवेदन मिला है। इस मामले में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन को पांच दिनों के अन्दर जमीन की मापी कर अंचल कार्यालय को रिपोर्ट समर्पित करने का सख्त आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्व कर्मचारी व अंचल अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों को जनता दरबार में बुलाकर मामले का निपटारा किया जाएगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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