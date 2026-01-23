Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAll six MLAs attended the Rahul Kharge meeting Venugopal dismisses split in Bihar Congress
राहुल-खरगे की मीटिंग में सभी 6 विधायक आए; बिहार कांग्रेस में टूट को वेणुगोपाल ने खारिज किया

राहुल-खरगे की मीटिंग में सभी 6 विधायक आए; बिहार कांग्रेस में टूट को वेणुगोपाल ने खारिज किया

संक्षेप:

बिहार कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच दिल्ली में हुई पार्टी बैठक में सभी 6 विधायक शामिल रहे। खरगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने की खबरों को पूरी तरह निराधार बताया।

Jan 23, 2026 08:38 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच दिल्ली में शुक्रवार को हुई बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक में सभी 6 विधायक शामिल हुए। इसके अलावा सभी सांसद, सभी एमएलसी और बिहार से कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य बैठक में मौजूद रहे। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस विधायकों में टूट की तमाम अटकलों को खारिज कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होने कहा कि हमारे विधायकों के बारे में अफवाह फैलाई जा रहा था कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। ये सब निराधार खबरें हैं। आज बैठक में बिहार से पार्टी के सभी 6 विधायक मौजूद थे। कांग्रेस के बारे में इस तरह की खबर पूरी तरह से गलत है।

दरअसल कांग्रेस के 6 में 4 विधायकों के विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पाला बदलने की अटकलें हैं। चर्चा है कि बीजेपी के 89 विधायकों से आगे बढ़ने के लिए नीतीश कुमार की जेडीयू विपक्षी दलों के विधायकों को तोड़ सकती है। बीजेपी और जेडीयू के नेता खुले तौर पर इस तरह के दावे लगातार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार कांग्रेस में गुटबाजी तेज, छत्रपति यादव के भोज में पहुंचे दो पूर्व अध्यक्ष

इस बात अटकलें तब और तेज हो गई थीं। जब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के दही-चूड़ा भोज में पार्टी का एक भी विधायक और बड़े नेता नहीं पहुंचे थे। फिलहाल अब पार्टी की ओर से बिहार कांग्रेस में अलगाव की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में 61 सीटों पर लडऩे वाली कांग्रेस के मात्र छह विधायक ही विधानसभा तक पहुंचने में सफल रहे। जो छह विधायक चुनाव जीते वे मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद, अभिषेक रंजन, आबिदुर रहमान, मोहम्मद कामरुल होदा और मनोज विश्वास हैं।