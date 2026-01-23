राहुल-खरगे की मीटिंग में सभी 6 विधायक आए; बिहार कांग्रेस में टूट को वेणुगोपाल ने खारिज किया

संक्षेप: बिहार कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच दिल्ली में हुई पार्टी बैठक में सभी 6 विधायक शामिल रहे। खरगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने की खबरों को पूरी तरह निराधार बताया।

बिहार कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच दिल्ली में शुक्रवार को हुई बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक में सभी 6 विधायक शामिल हुए। इसके अलावा सभी सांसद, सभी एमएलसी और बिहार से कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य बैठक में मौजूद रहे। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस विधायकों में टूट की तमाम अटकलों को खारिज कर दिया।

उन्होने कहा कि हमारे विधायकों के बारे में अफवाह फैलाई जा रहा था कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। ये सब निराधार खबरें हैं। आज बैठक में बिहार से पार्टी के सभी 6 विधायक मौजूद थे। कांग्रेस के बारे में इस तरह की खबर पूरी तरह से गलत है।

दरअसल कांग्रेस के 6 में 4 विधायकों के विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पाला बदलने की अटकलें हैं। चर्चा है कि बीजेपी के 89 विधायकों से आगे बढ़ने के लिए नीतीश कुमार की जेडीयू विपक्षी दलों के विधायकों को तोड़ सकती है। बीजेपी और जेडीयू के नेता खुले तौर पर इस तरह के दावे लगातार कर रहे हैं।