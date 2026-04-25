बिहार के सभी डैम बनेंगे पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल भी इको टूरिज्म से जुड़ेंगे; सम्राट चौधरी का फैसला
बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अहम फैसला लिया है। सीएम सम्राट ने राज्य के सभी जलाशय और डैम को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही धार्मिक स्थलों, एतिहासिक स्थलों को इको टूरिज्म से जोड़ा जाएगा।
बिहार के सभी प्रमुख जलाशयों और डैम को टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में पर्यावरण पर्यटन (इको टूरिज्म) की समग्र योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके तहत बिहार की सभी प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को इको टूरिज्म से जोड़ा जाएगा। सीएम ने शनिवार को पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में इको टूरिज्म (पर्यावरण पर्यटन) से संबंधित समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य में इको टूरिज्म की काफी संभावनाएं हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के सभी जिलों में स्थित सरकारी जलाशयों के निकट पर्यटकीय सुविधाएं तथा जल संसाधन विभाग के सभी डैम के पास इको टूरिज्म की संरचनाएं विकसित करने का निर्देश दिया है। इससे राज्य में पर्यटन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा।
सीएम ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में जहां भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां हेलीपोर्ट का निर्माण कराय जाए। ताकि ताकि पर्यटक वहां की खूबसूरत वादियों का आसमान से आनंद उठा सकें।
जैन सर्किट विकसित होगा
मुख्यमंत्री सम्राट ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैन सर्किट को विकसित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जैन सर्किट के लिए विस्तृत योजना बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने जैन समाज से सहयोग भी लेने को कहा।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह समेत अन्य विभागों के सचिव एवं प्रधान सचिव मौजूद रहे।
सरकारी तालाबों के चारों तरफ पौधारोपण होगा
बैठक में सीएम सम्राट चौधरी ने वरीय अधिकारियों को कहा कि राज्य सरकार के जो भी तालाब हैं, उनके चारों तरफ पौधारोपण कराया जाए। साथ ही, पर्यटकीय सुविधा विकसित की जाएं। उन्होंने कहा कि सभी चौर एरिया के वेटलैंड क्षेत्र को व्यवस्थित कर उनके आसपास पौधारोपण कराएं। इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राज्य का हरित आवरण क्षेत्र भी बढ़ेगा, जिससे जल संरक्षण में भी सहूलियत होगी।
राज्यकर्मियों के लिए पर्यटन पैकेज जल्द तैयार हो
सम्राट चौधरी ने कहा कि पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तथा उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु पर्यटन पैकेज जल्द तैयार करें, ताकि पर्यटक उसका आनंद उठा सकें। साथ ही सीएम ने मंत्री, विधायक, सरकारी अफसरों एवं कर्मचारियों के लिए दो दिन का पर्यटन पैकेज भी तैयार करने को कहा। ताकि वे बिहार के महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलों पर जाकर ठहर सकें और अपने परिवार एवं मित्रों के साथ उसका आनंद उठा सकें।
(हिन्दुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।