बिहार के सारे कांग्रेस विधायक एक बोलेरो में आ जाएंगे; BJP सांसद का संसद में राहुल गांधी पर तंज

संक्षेप: भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जब बिहार घूमने जाएंगे तो कांग्रेस के सारे विधायक एक बोलेरो गाड़ी में ही आ जाएंगे। इनकी बिहार में अब इतनी ही हैसियत है।

बिहार के पश्चिम चंपारण से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा में विपक्ष पार्टी कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगली बार बिहार घूमने जाएंगे तो बिहार में कांग्रेस के सभी विधायक एक बोलेरो गाड़ी में ही आ जाएंगे। उन्हें ज्यादा गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस की बिहार में यही हैसियत रह गई है।

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा करते हुए भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीते 3 महीने से खुद को वोट चोरी तक सीमित रखे हुए हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में उन्हें इतनी बड़ी हार मिली, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं हैं।

उन्होंने कहा, “बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने 20 साल के एनडीए शासन काल का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। वह सिर्फ वोट चोरी और एसआईआर करते रह गए। जनता को पता ही नहीं कि वोट चोरी किसकी हुई। 99.8 प्रतिशत घरों में बीएलओ मतदाताओं के घर गए और उनका फॉर्म भरा गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीएलए ने बीएलओ की मदद की। कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ता बीएलए बनाकर भेजे, फिर भी वोट चोरी कह रहे हैं।”

जायसवाल ने आरोप लगाया कि सबसे पहले वोट चोरी 1947 में हुई थी, जब पूरी कांग्रेस कमिटी सरदार पटेल के पक्ष में थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत भी कांग्रेस ने ही 1957 में बेगूसराय से की थी।

जायसवाल ने दावा किया कि 1985 में बिहार के चुनाव में 63 हत्याएं हुई थीं। 1990 में 87 मर्डर हुए थे। 2025 का जब चुनाव हुआ तो हत्या या हिंसा तो छोड़िए, एक भी बूथ पर दोबारा मतदान तक नहीं हुआ।