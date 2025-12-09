Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar NewsAll Congress MLAs from Bihar will travel in one Bolero car only BJP MP taunts Rahul Gandhi in Sansad
बिहार के सारे कांग्रेस विधायक एक बोलेरो में आ जाएंगे; BJP सांसद का संसद में राहुल गांधी पर तंज

बिहार के सारे कांग्रेस विधायक एक बोलेरो में आ जाएंगे; BJP सांसद का संसद में राहुल गांधी पर तंज

संक्षेप:

भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जब बिहार घूमने जाएंगे तो कांग्रेस के सारे विधायक एक बोलेरो गाड़ी में ही आ जाएंगे। इनकी बिहार में अब इतनी ही हैसियत है।

Dec 09, 2025 02:13 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

बिहार के पश्चिम चंपारण से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा में विपक्ष पार्टी कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगली बार बिहार घूमने जाएंगे तो बिहार में कांग्रेस के सभी विधायक एक बोलेरो गाड़ी में ही आ जाएंगे। उन्हें ज्यादा गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस की बिहार में यही हैसियत रह गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा करते हुए भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीते 3 महीने से खुद को वोट चोरी तक सीमित रखे हुए हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में उन्हें इतनी बड़ी हार मिली, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं हैं।

read moreये भी पढ़ें:
बिरला ने ली पप्पू यादव की चुटकी, बोले- आजकल इंटरनेशल बातें करते हो बिहार से निकल

उन्होंने कहा, “बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने 20 साल के एनडीए शासन काल का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। वह सिर्फ वोट चोरी और एसआईआर करते रह गए। जनता को पता ही नहीं कि वोट चोरी किसकी हुई। 99.8 प्रतिशत घरों में बीएलओ मतदाताओं के घर गए और उनका फॉर्म भरा गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीएलए ने बीएलओ की मदद की। कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ता बीएलए बनाकर भेजे, फिर भी वोट चोरी कह रहे हैं।”

जायसवाल ने आरोप लगाया कि सबसे पहले वोट चोरी 1947 में हुई थी, जब पूरी कांग्रेस कमिटी सरदार पटेल के पक्ष में थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत भी कांग्रेस ने ही 1957 में बेगूसराय से की थी।

read moreये भी पढ़ें:
बिहार के इस जिले में फ्लाइट नहीं उड़ाना चाहतीं कंपनियां, एयरपोर्ट बनाने से इनकार

जायसवाल ने दावा किया कि 1985 में बिहार के चुनाव में 63 हत्याएं हुई थीं। 1990 में 87 मर्डर हुए थे। 2025 का जब चुनाव हुआ तो हत्या या हिंसा तो छोड़िए, एक भी बूथ पर दोबारा मतदान तक नहीं हुआ।

एसआईआर के बाद 35 लाख लोग कहां गए?

भाजपा सांसद ने सदन में बोलते हुए कहा कि बिहार में इस साल एसआईआर हुआ, जिसमें 35 लाख लोगों ने फॉर्म 6 नहीं भरा। हो सकता है कि वे बिहार से बाहर चले गए हों, या यह भी हो सकता है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हों इसलिए उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। उन्होंने कहा, “यही चीज कांग्रेस को पीड़ा देती है। यह देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका है लेकिन यह बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नहीं है। बिहार तो हमारा हो गया, अब बंगाल की बारी है।”

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।