बिहार कांग्रेस के सभी विधायक, MLC को दिल्ली से बुलावा; राहुल-खरगे करेंगे अहम बैठक

संक्षेप: राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे बिहार कांग्रेस के सभी विधायकों, सांसदों और एमएलसी के साथ दिल्ली में 23 जनवरी को बैठक करेंगे। इसमें पार्टी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

बिहार कांग्रेस के सभी विधायक, एमएलसी को दिल्ली से बुलावा आया है। कांग्रेस आलाकमान ने राष्ट्रीय राजधानी में 23 जनवरी को अहम बैठक आयोजित की है। इसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत आला नेता उनसे चर्चा करेंगे। बैठक में पार्टी की प्रदेश में आगामी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती को लेकर चर्चा संभव है।

इससे पहले, प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सोमवार को पटना में पार्टी के पदाधिकारियों एवं विधायकों के साथ बैठक की। सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई इस बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही मनरेगा योजना को लेकर विस्तृत आंदोलन को जिलों में मजबूती से पहुंचाने की भी जिम्मेदारी तय की गई।

23 जनवरी की बैठक में क्या होगा? नई दिल्ली के इंदिरा भवन में 23 जनवरी को बिहार के कांग्रेस नेताओं की आलाकमान के साथ बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक का एजेंडा नहीं बताया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव से लेकर आगामी रणनीतियों पर इसमें चर्चा की जाएगी। बिहार कांग्रेस में अभी विधायक दल का नेता भी नहीं चुना गया है। इस पर भी राहुल और खरगे की बैठक में चर्चा हो सकती है।

वहीं, बिहार कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। पिछले दिनों पटना के कांग्रेस कार्यालय में हुए दही-चूड़ा भोज में पार्टी के सभी 6 विधायक और कई नेता नहीं पहुंचे थे। इसके बाद राजेश राम और कृष्णा अल्लावरु से नाराज चल रहे नेताओं ने भी अलग से पटना में भोज का आयोजन किया था। इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और मदन मोहन झा भी शामिल हुए थे।