Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAll Bihar Congress MLAs MLCs summoned to Delhi meeting with Rahul Gandhi Mallikarjun Kharge
बिहार कांग्रेस के सभी विधायक, MLC को दिल्ली से बुलावा; राहुल-खरगे करेंगे अहम बैठक

बिहार कांग्रेस के सभी विधायक, MLC को दिल्ली से बुलावा; राहुल-खरगे करेंगे अहम बैठक

संक्षेप:

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे बिहार कांग्रेस के सभी विधायकों, सांसदों और एमएलसी के साथ दिल्ली में 23 जनवरी को बैठक करेंगे। इसमें पार्टी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

Jan 19, 2026 10:32 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार कांग्रेस के सभी विधायक, एमएलसी को दिल्ली से बुलावा आया है। कांग्रेस आलाकमान ने राष्ट्रीय राजधानी में 23 जनवरी को अहम बैठक आयोजित की है। इसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत आला नेता उनसे चर्चा करेंगे। बैठक में पार्टी की प्रदेश में आगामी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती को लेकर चर्चा संभव है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इससे पहले, प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सोमवार को पटना में पार्टी के पदाधिकारियों एवं विधायकों के साथ बैठक की। सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई इस बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही मनरेगा योजना को लेकर विस्तृत आंदोलन को जिलों में मजबूती से पहुंचाने की भी जिम्मेदारी तय की गई।

23 जनवरी की बैठक में क्या होगा?

नई दिल्ली के इंदिरा भवन में 23 जनवरी को बिहार के कांग्रेस नेताओं की आलाकमान के साथ बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक का एजेंडा नहीं बताया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव से लेकर आगामी रणनीतियों पर इसमें चर्चा की जाएगी। बिहार कांग्रेस में अभी विधायक दल का नेता भी नहीं चुना गया है। इस पर भी राहुल और खरगे की बैठक में चर्चा हो सकती है।

ये भी पढ़ें:बिहार कांग्रेस में गुटबाजी तेज, छत्रपति यादव के भोज में पहुंचे दो पूर्व अध्यक्ष

वहीं, बिहार कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। पिछले दिनों पटना के कांग्रेस कार्यालय में हुए दही-चूड़ा भोज में पार्टी के सभी 6 विधायक और कई नेता नहीं पहुंचे थे। इसके बाद राजेश राम और कृष्णा अल्लावरु से नाराज चल रहे नेताओं ने भी अलग से पटना में भोज का आयोजन किया था। इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और मदन मोहन झा भी शामिल हुए थे।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Bihar Congress Rahul Gandhi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।