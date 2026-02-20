अलीपुरद्वार अमृत भारत ट्रेन पाटलिपुत्र होकर कब से चलेगी, टाइमिंग भी जान लीजिए

Amrit Bharat Train: 11031 पनवेल-अलीपुरद्वार पनवेल से सोमवार को 11.50 बजे खुलकर मंगलवार को 18.25 बजे पाटलिपुत्र, 19.50 बजे हाजीपुर, 21.35 बजे मुजफ्फरपुर, 22.45 बजे समस्तीपुर रुकते हुए बुधवार को 03.20 बजे कटिहार पहुंचेगी।

Amrit Bharat Train: बिहार से गुजरने वाली पनवेल-अलीपुरद्वार अमृत भारत का नियमित साप्ताहिक परिचालन 23 फरवरी से होगा। जनवरी में ट्रेन का शुभारंभ हुआ था, जिसका नियमित साप्ताहिक परिचालन अब शुरू किया जाएगा। डीडीयू, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी, कटिहार के रास्ते पनवेल और अलीपुरद्वार के बीच चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि अमृत भारत का नियमित परिचालन पनवेल से 23 फरवरी से और अलीपुरद्वार से 26 फरवरी से प्रारंभ होगा। यह ट्रेन पनवेल से प्रत्येक सोमवार को और अलीपुरद्वार से प्रत्येक गुरुवार को चलेगी।

11031 पनवेल-अलीपुरद्वार पनवेल से सोमवार को 11.50 बजे खुलकर मंगलवार को 18.25 बजे पाटलिपुत्र, 19.50 बजे हाजीपुर, 21.35 बजे मुजफ्फरपुर, 22.45 बजे समस्तीपुर रुकते हुए बुधवार को 03.20 बजे कटिहार पहुंचेगी। कटिहार से 03.30 बजे खुलकर 13.50 बजे अलीपुरद्वार पहुंचेगी। 11032 अलीपुरद्वार-पनवेल गुरुवार को अलीपुरद्वार से 04.45 बजे खुलकर 12.50 बजे कटिहार, 15.23 बजे खगड़िया, 16.45 बजे समस्तीपुर, 18.35 बजे मुजफ्फरपुर, 19.30 बजे हाजीपुर, 20.30 बजे पाटलिपुत्र रुकते हुए शनिवार को 05.30 बजे पनवेल पहुंचेगी।

पटना समेत बिहार के लिए नौ जोड़ी होली विशेष ट्रेनें चलेंगी इधर होली के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, श्रीगंगानगर से दानापुर समेत बिहार के अन्य जिलों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। इसके तहत पुणे और मुंबई से दानापुर के बीच तीन, अहमदाबाद से पटना तथा मुंबई से समस्तीपुर, सहरसा और रक्सौल के बीच एक-एक ट्रेनें चलाई जाएंगी। श्रीगंगानगर और अहमदाबाद से समस्तीपुर और दरभंगा के बीच एक-एक विशेष ट्रेन चलेगी। विशेष ट्रेनों का परिचालन 21 फरवरी से 31 मार्च के बीच होगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बुधवार को बताया कि इनकी सूचना शीघ्र ही दी जाएगी।

इन विशेष ट्रेनों का परिचालन होगा ● 01481/ 82 पुणे-दानापुर स्पेशल ट्रेन 23 फरवरी से 6 मार्च तक हर सोमवार एवं शुक्रवार को पुणे से शाम 7 बजकर 55 मिनट पर खुलकर सुबह आठ बजे दानापुर पहुंचेगी। दानापुर-पुणे स्पेशल 25 फरवरी से 8 मार्च तक प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को दानापुर से सुबह 10 बजे खुलेगी।

● 01449/50 पुणे-दानापुर स्पेशल ट्रेन 21 फरवरी से 8 मार्च तक प्रतिदिन पुणे से दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर खुलेगी। दानापुर-पुणे स्पेशल 23 फरवरी से 10 मार्च तक प्रतिदिन दानापुर से सुबह 5 बजे खुलकर शाम पुणे पहुंचेगी।

● 01143/50 लोकमान्य तिलक-दानापुर स्पेशल ट्रेन 21 फरवरी से 8 मार्च तक प्रतिदिन लोकमान्य तिलक से सुबह 10: 30 खुलेगी। दानापुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल 22 फरवरी से 9 मार्च तक प्रतिदिन दानापुर से रात 9 :30 मिनट खुलेगी।