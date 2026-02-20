Hindustan Hindi News
अलीपुरद्वार अमृत भारत ट्रेन पाटलिपुत्र होकर कब से चलेगी, टाइमिंग भी जान लीजिए

Feb 20, 2026 07:48 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
Amrit Bharat Train: 11031 पनवेल-अलीपुरद्वार पनवेल से सोमवार को 11.50 बजे खुलकर मंगलवार को 18.25 बजे पाटलिपुत्र, 19.50 बजे हाजीपुर, 21.35 बजे मुजफ्फरपुर, 22.45 बजे समस्तीपुर रुकते हुए बुधवार को 03.20 बजे कटिहार पहुंचेगी।

अलीपुरद्वार अमृत भारत ट्रेन पाटलिपुत्र होकर कब से चलेगी, टाइमिंग भी जान लीजिए

Amrit Bharat Train: बिहार से गुजरने वाली पनवेल-अलीपुरद्वार अमृत भारत का नियमित साप्ताहिक परिचालन 23 फरवरी से होगा। जनवरी में ट्रेन का शुभारंभ हुआ था, जिसका नियमित साप्ताहिक परिचालन अब शुरू किया जाएगा। डीडीयू, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी, कटिहार के रास्ते पनवेल और अलीपुरद्वार के बीच चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि अमृत भारत का नियमित परिचालन पनवेल से 23 फरवरी से और अलीपुरद्वार से 26 फरवरी से प्रारंभ होगा। यह ट्रेन पनवेल से प्रत्येक सोमवार को और अलीपुरद्वार से प्रत्येक गुरुवार को चलेगी।

11031 पनवेल-अलीपुरद्वार पनवेल से सोमवार को 11.50 बजे खुलकर मंगलवार को 18.25 बजे पाटलिपुत्र, 19.50 बजे हाजीपुर, 21.35 बजे मुजफ्फरपुर, 22.45 बजे समस्तीपुर रुकते हुए बुधवार को 03.20 बजे कटिहार पहुंचेगी। कटिहार से 03.30 बजे खुलकर 13.50 बजे अलीपुरद्वार पहुंचेगी। 11032 अलीपुरद्वार-पनवेल गुरुवार को अलीपुरद्वार से 04.45 बजे खुलकर 12.50 बजे कटिहार, 15.23 बजे खगड़िया, 16.45 बजे समस्तीपुर, 18.35 बजे मुजफ्फरपुर, 19.30 बजे हाजीपुर, 20.30 बजे पाटलिपुत्र रुकते हुए शनिवार को 05.30 बजे पनवेल पहुंचेगी।

पटना समेत बिहार के लिए नौ जोड़ी होली विशेष ट्रेनें चलेंगी

इधर होली के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, श्रीगंगानगर से दानापुर समेत बिहार के अन्य जिलों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। इसके तहत पुणे और मुंबई से दानापुर के बीच तीन, अहमदाबाद से पटना तथा मुंबई से समस्तीपुर, सहरसा और रक्सौल के बीच एक-एक ट्रेनें चलाई जाएंगी। श्रीगंगानगर और अहमदाबाद से समस्तीपुर और दरभंगा के बीच एक-एक विशेष ट्रेन चलेगी। विशेष ट्रेनों का परिचालन 21 फरवरी से 31 मार्च के बीच होगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बुधवार को बताया कि इनकी सूचना शीघ्र ही दी जाएगी।

इन विशेष ट्रेनों का परिचालन होगा

● 01481/ 82 पुणे-दानापुर स्पेशल ट्रेन 23 फरवरी से 6 मार्च तक हर सोमवार एवं शुक्रवार को पुणे से शाम 7 बजकर 55 मिनट पर खुलकर सुबह आठ बजे दानापुर पहुंचेगी। दानापुर-पुणे स्पेशल 25 फरवरी से 8 मार्च तक प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को दानापुर से सुबह 10 बजे खुलेगी।

● 01449/50 पुणे-दानापुर स्पेशल ट्रेन 21 फरवरी से 8 मार्च तक प्रतिदिन पुणे से दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर खुलेगी। दानापुर-पुणे स्पेशल 23 फरवरी से 10 मार्च तक प्रतिदिन दानापुर से सुबह 5 बजे खुलकर शाम पुणे पहुंचेगी।

● 01143/50 लोकमान्य तिलक-दानापुर स्पेशल ट्रेन 21 फरवरी से 8 मार्च तक प्रतिदिन लोकमान्य तिलक से सुबह 10: 30 खुलेगी। दानापुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल 22 फरवरी से 9 मार्च तक प्रतिदिन दानापुर से रात 9 :30 मिनट खुलेगी।

● 09447/48 डीडीयू-आगरा फोर्ट-कोटा के रास्ते चलायी जा रही अहमदाबाद-पटना स्पेशल ट्रेन का परिचालन होली स्पेशल के रूप में होगा। 25 मार्च तक हर बुधवार को 09448 पटना-अहमदाबाद स्पेशल 27 मार्च तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
