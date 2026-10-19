दशहरा पर बिहार के सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर, कोलकाता और ग्वालियर हादसे के बाद स्वास्थ्य विभाग का फैसला

पूरे देश में दशहरा पर्व की धूम है। इस बीच कोलकाता और ग्वालियर में हुए हादसे के बाद बिहार के सभी अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना। बिहार में दशहरा को लेकर सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी/सीएचसी) को अलर्ट मोड में आ गए हैं। खासकर, कोलकाता और ग्वालियर में की घटना के बाद आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को सतर्क किया गया है। स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्य एवं अधीक्षकों एवं जिला सिविल सर्जनों को निर्देश दिया है कि वे सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल कर्मियों की उपस्थिति, नि:शुल्क जांच एवं दवा वितरण, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को दशहरा के दौरान विशेष रूप से सुनिश्चित कराएं।

राज्य स्तर एवं प्रमंडल मुख्यालय स्तर पर कार्यरत अधिकारी इस दौरान सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण के लिए निकलेंगे। ट्रामा चिकित्सा एवं सड़क सुरक्षा के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. अभिषेक कुमार सिन्हा ने सभी प्रमंडलों में तैनात क्षेत्रीय कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या अधिक रहती है, वैसे तीन अस्पतालों का दशहरा के दौरान निरीक्षण करें। इनमें अनुमंडलीय अस्पताल, पीएचसी/ सीएचसी एवं शहरी पीएचसी को शामिल किया गया है।

उन्होंने जांच एवं निरीक्षण की रिपोर्ट मुख्यालय को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए बकायदा सभी अस्पतालों के लिए अलग-अलग फॉर्मेट भी दिया गया है, जिसमें एक-एक इंतजाम का बारीकी से निरीक्षण कर रिपोर्ट देनी है। दिशा-निर्देश मिलते ही अधिकारी हरकत में आ गए। सबसे पहली रिपोर्ट पूर्णिया, के. नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने की रिपोर्ट कोशी के प्रमंडलीय कार्यक्रम में रविवार को मुख्यालय में भेजी।

ग्वालियर में क्या हुआ... बता दें कि मध्यप्रदेश के ग्वालियर में शनिवार देर रात 'गूगल मैप' पर शॉर्टकट तलाशने के दौरान ट्रक चालक प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गया, जहां उसने शीतला माता मंदिर के बाहर जमा हुए श्रद्धालुओं को कुचल दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि ट्रक चला रहा दिल्ली निवासी बिलबाग सिंह जीपीएस की मदद से रास्ता तलाश रहा था कि तभी धान से लदा उसका ट्रक 125 साल पुराने शीतला माता मंदिर के पास प्रतिबंधित मार्ग पर पहुंच गया और यह हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि 40 वर्षीय चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया था हालांकि पुलिस ने कुछ घंटे बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।

वह सदमे की हालत में मंदिर के पास छिपा हुआ था। अधिकारी ने बताया, "चालक डर के मारे कांप रहा था और उसे यह भी याद नहीं आ रहा कि वह माल कहां लेकर जा रहा था। शुरुआती जांच में हादसे की वजह ब्रेक फेल होना या समय पर ब्रेक नहीं लगाना प्रतीत होती है।" पुलिस के मुताबिक, पंजाब में पंजीकृत भारी वाहन शनिवार देर रात करीब डेढ़ बजे चिनोर रोड पर प्रतिबंधित मार्ग में दाखिल हुआ।

कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ के दौरान कई लोग मरे उत्तर कोलकाता में चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार को बारिश के बीच अचानक भीड़ का दबाव बढ़ने से भगदड़ मच गई थी, जिसमें कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई थी और 25 अन्य लोग घायल हो गए थे। हादसे के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कोलकाता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचे थे, जहां हादसे के पीड़ितों को भर्ती कराया गया था। घटना का ब्योरा देते हुए उन्होंने कहा था कि उत्तर कोलकाता के चोरबागान में सामुदायिक दुर्गा पूजा के आयोजकों की एक घोषणा के बाद श्रद्धालुओं के बीच अचानक भीड़ बढ़ गई थी, जिससे यह दुखद हादसा हुआ। उन्होंने कहा था कि घटना की जांच की जाएगी।