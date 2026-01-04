Bihar Weather: बिहार में कोल्ड डे और घने कोहरे की चेतावनी, पश्चिमी विक्षोभ ने बढ़ाई ठंड; मौसम का हाल

संक्षेप: Bihar Weather: मौसम विभाग ने प्रदेश में दो दिनों तक शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से फिलहाल ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। रविवार और सोमवार को भी राज्यभर में शीत दिवस जैसी स्थिति के आसार हैं।

Bihar Weather: देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी से पटना समेत पूरे बिहार में भी कनकनी बढ़ गई है। बर्फीली हवा के प्रवाह से बिहार कांप रहा है। बढ़ती ठंड के कारण पटना जिले में आठवीं तक की सभी कक्षाएं आठ जनवरी तक बंद कर दी गई हैं। डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। आठवीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक संचालित हो सकेंगी। लेकिन, प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाएं और विशेष कक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी।

मौसम विभाग ने प्रदेश में दो दिनों तक शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से फिलहाल ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। रविवार और सोमवार को भी राज्यभर में शीत दिवस जैसी स्थिति के आसार हैं। पटना में रविवार को घना कोहरा छाया रहेगा। शीत दिवस जैसे हालात रहने के आसार हैं। हालांकि, दोपहर में आसमान साफ होने का पूर्वानुमान है।

शनिवार को सुबह में घना कोहरा छाया रहा। दिनभर धूप नहीं निकलने और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवा चलने से शीतलहर जैसी स्थिति रही। पटना के अधिकतम तापमान में 5.2 डिग्री की गिरावट और न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। अधिकतम तापमान 14.4 और न्यूनतम 10.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

अधिकतम तापमान में सात डिग्री तक की गिरावट रविवार को उत्तर बिहार में कुछ जगहों पर घने कोहरे छाये रहेंगे। इस बाबत ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट है। राज्य में शनिवार को 15 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द पछुआ चली और घना कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट से शीतलहर जैसे हालात रहे। हालांकि, ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में 5.5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई।

पश्चिम चंपारण में कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। उसके बाद 48 घंटे तक यह स्थिति बनी रह सकती है। अधिकतम तापमान में गिरावट से कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। अगले पांच दिनों तक घना कोहरा व बादल छाये रहने की संभावना है। कारा कि उत्त्र-पश्चिम बांग्लादेश और उसे सटे उप हिमालय पर च्रकवाती परिसंचरण बना हुआ है।

उत्तर-पूर्वी असम और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण है। जेट स्ट्रीम भी उत्तर-पश्चिम भारत में बना हुआ है। चक्रवाती परिसंचरण से मौसम में बदलाव आया है। पछिया हवा उत्तर भारत से चंपारण होते हुए उत्तर बिहार पहुंच रही है। इससे कड़ाके की ठंड की चपेट में उत्तर बिहार फिर से आया है।