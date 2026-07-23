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पटना में छात्रों के बवाल के बाद पूरे बिहार में चौकसी बढ़ी, SP को सर्तक रहने का फरमान; 40 छात्र हिरासत में

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, पटना
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पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल के बाद पुलिस का ऐक्शन देखने को मिला है। देर रात यह सूचना आई कि पुलिस ने 40 छात्रों को हिरासत में लिया है। इधर छात्रों के परिजन भी देर रात थाने पर पहुंच गए थे। फिलहाल पूरे बिहार में चौकसी बढ़ा दी गई है। 

पटना में छात्रों के बवाल के बाद पूरे बिहार में चौकसी बढ़ी, SP को सर्तक रहने का फरमान; 40 छात्र हिरासत में

बुधवार को पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामा एवं तोड़ फोड़ की घटना को देखते हुए अब पूरे बिहार में चौकसी बढ़ा दी गई है। राज्य में चौकसी बढ़ाते हुे सभी जिलों के एसपी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। देर शाम पुलिस मुख्यालय के स्तर पर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गयी इस दौरान जिलों की विधि व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया गया है।

इधर पटना में हुए बवाल के बाद पुलिस ने सख्त ऐक्शन भी लिया है। देर रात यह खबर आई कि प्रदर्शन, हंगामे और तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने करीब 40 छात्रों को हिरासत में लिया है। इनमें 38 छात्र और 2 छात्राएं शामिल हैं। छात्र-छात्राओं के परिजन भी थाने में जुट गए थे। कुछ लोगों का आरोप है की घर से शाम को सामान लेने निकला था बच्चा जिसे भी पकड़ थाने लाया गया है।

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बता दें कि नीट पेपर लीक के खिलाफ जेपी गोलंबर के पास प्रदर्शन कर रहे छात्रों को नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस और छात्रों की गुत्थमगुत्थी होने के बाद छात्रों की नारेबाजी बढ़ गई। जेपी गोलंबर तक छात्र नियंत्रित थे लेकिन लाठीचार्ज होने पर वे उग्र हो गए। यहां पुलिस का घेरा कमजोर पड़ने लगा और अचानक छात्रों की भीड़ डाकबंगला चौराहे की ओर उमड़ पड़ी। एक्जीविशन रोड, बुद्ध मार्ग व अन्य सड़कों से छात्रों की भीड़ झुंड में डाकबंगला चौराहे पर जमा हो गई।

छात्र पुलिस वाहनों की तोड़फोड़ करने लगे इसी दौरान पथराव में कुछ जवान घायल हो गए। फिर छात्रों की भीड़ अनियंत्रित हो गई। डाकबंगला चौराहे पर छात्रों की उग्रता देख पुलिस बलों का घेरा कमजोर पड़ा। छात्र आयकर गोलंबर की ओर चले गए और प्रदर्शन का दायरा बढ़ गया। पुलिस को सबसे ज्यादा मशक्कत डाक बंगला पर करनी पड़ी।

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पुलिस पर रोड़ेबाजी

मेट्रो निर्माण में जगह जगह रखे गए मलबे से पत्थर उठाकर पुलिस बलों की ओर फेंकने लगे। पुलिस बलों पर हमले के लिए ये पत्थर छात्रों के हथियार बन गये। आयकर गोलंबर और विकास भवन के पास से छात्र हाथ में पत्थर लेकर चल रहे थे। पथराव के कारण ही डाकबंगला चौराहे से सचिवालय तक नेहरू पथ पर पत्थर बिखर गया। इस दौरान अफरातफरी की स्थिति रही। हालांकि आयकर गोलंबर, सचिवालय मोड़ और बीपी मंडल चौराहे के पास पुलिस ने संयम से काम लिया। मार्च में आइसा, एसएफआई, एआईएसएफ, दिशा के छात्र भी पोस्टर-बैनर लिये दिखे। विधानमंडल गेट पर तैनात पुलिस वालों ने मुख्य गेट को सुरक्षा कारणों से करीब आधे घंटे तक बंद कर दिया गया। इसके बाद विकास भवन और विश्वसरैया भवन का भी गेट बंद कर दिया गया।

कब क्या हुआ

डाकबंगला पर बैरिकेडिंग गिरने से आईजी जितेंद्र राणा के बाएं पैर में चोट आ गई जबकि पथराव से गांधी मैदान थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र का सिर फट गया। पथराव में कोतवाली थाने की तीन और आईजी की स्कॉट गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। देर रात पुलिस ने 38 छात्र और दो छात्राओं को हिरासत में लिया, जिन्हें कोतवाली थाने में रखा गया है। थाने पहुंचे परिवार वालों ने कहा कि बाजार निकले बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया।

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10 बजे सुबह: गांधी मैदान के गेट संख्या 10 पर जुटे छात्र

11.30 बजे: जेपी गोलंबर के पास पुलिस से झड़प, डाकबंगला की ओर बढ़े

01.10 बजे: डाकबंगला चौराहा पर पुलिस से झड़प और लाठीचार्ज, कई पुलिसकर्मी चोटिल

01.32 बजे: डाकबंगला से बैरिकेडिंग तोड़ आयकर गोलंबर की ओर बढ़े

02.05 बजे: हाईकोर्ट के पास पहुंचे और हंगामा करने लगे

02.35 बजे: हड़ताली मोड़ के पास पहुंचकर सीएम आवास जाने का प्रयास किया

03.00 बजे: सचिवालय स्थित बीपी मंडल और विधानसभा अध्यक्ष आवास के पास प्रदर्शन

03.10 बजे: पुलिस ने वाटर कैनन छोड़ा उसके बाद लाठीचार्ज

04.00 बजे: डाकबंगला के पास छात्रों के दूसरे समूह का

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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