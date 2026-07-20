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Bihar Weather: 8 जिलों में भारी बारिश, पटना में बुंदाबांदी का अलर्ट; मंगलवार को बिहार का मौसम कैसा?

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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मौसम विभाग के अनुसार भभुआ, गया, नवादा, रोहतास में अतिभारी बारिश का औरेंज अलर्ट है तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और बक्सर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

Bihar Weather: 8 जिलों में भारी बारिश, पटना में बुंदाबांदी का अलर्ट; मंगलवार को बिहार का मौसम कैसा?

Bihar Weather Tomorrow: बिहार के आठ जिलों में मंगलवार को भारी और अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार भभुआ, गया, नवादा, रोहतास में अतिभारी बारिश का औरेंज अलर्ट है तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और बक्सर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसमविदों का कहना है कि राज्य के अधिकतर जिलों में मंगलवार को आंशिक से मध्यम बारिश के आसार हैं। पटना में बादलों की आवाजाही के बीच आंशिक बारिश संभावित है। अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी चंपारण और सारण में मेघ - गर्जन के साथ 30 से 40 किमी प्रतिघंटे तक तेज हवा चल सकती है।

राज्यभर में बारिश की 37% कमी

लगातार बादलों के बरसने से राज्यभर में बारिश के आंकड़ों में सुधार आया है। अब सूबे में बारिश की औसत कमी 37% रह गई है। 23 जिलों में बारिश की कमी 40 से 70% के बीच है। सबसे ज्यादा बारिश की कमी जहानाबाद में 70% है। बांका में 56%, गया में 59%, नालंदा, नवादा, सहरसा और रोहतास में 50%, पटना में 49%, जमुई में 54, भोजपुर में 55 और भागलपुर में 56% कमी है। अरवल में 58 औैर दरभंगा में 44 % कम बारिश हुई है। सीवान में सामान्य से सात फीसदी अधिक बारिश हुई है। अगले दो तीन दिनों में आंकड़ों में सुधार के आसार हैं।

पटना में झमाझम बारिश

सोमवार को पटना में दोपहर में झमाझम बारिश हुई। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर में कई इलाकों में आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। देर शाम ग्रामीण इलाकों में भी आंशिक बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अभी दो दिन बादलों की आवाजाही राजधानी में बनी रहेगी। वातावरण में नमी का प्रभाव बने रहने से उमस की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान अभी सामान्य से नीचे बने रहने के आसार हैं।

तीन जिलों में अतिभारी बारिश दर्ज

सोमवार को बिहार के तीन जिलों में अतिभारी बारिश रिकॉर्ड की गयी । सीवान, मुंगेर और खगड़िया में सोमवार को अतिभारी बारिश हुई। सोमवार को सिसवन में 196.2 मिमी, खगड़िया मानसी में 182.6 मिमी, सीवान के रघुनाथपुर में 172.2, खगड़िया में 166 मिमी, मुंगेर के धरहरा में 145.8 मिमी, सीवान के हुसैनगंज में 142.4 पचरूखी में 140.6 मिमी, खगड़िया के बेलदौर में 138.4 मिमी, मैरवा में 135.8 मिमी, हसनपुरा में 126.4 मिमी, हवेली खड़गपुर में 115.2 मिमी बारिश हुई।

प्रमुख शहरों का तापमान :

शहर अधिकतम न्यूनतम

पटना 29.0 26.6

गया 29.0 24.8

भागलपुर 28.7 25.2

मुजफ्फरपुर 30.0 27.5

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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