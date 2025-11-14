Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsAlauli Assembly Seat Result 2025 who will Yashraj RLJP Ramchandra Sada JDU Rambriksh sada RJD election counting
Alauli Result LIVE: अलौली चुनाव नतीजा; यशराज पासवान, रामचंद्र या रामवृक्ष सदा कौन जीतेगा?

संक्षेप: Alauli Assembly Seat Result LIVE 2025: खगड़िया जिले की अलौली विधानसभा सीट पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। इस सीट पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के यशराज, जेडीयू के रामचंद्र सदा और आरजेडी के रामवृक्ष सदा आमने-सामने हैं। 

Fri, 14 Nov 2025 06:25 AM
Alauli Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में खगड़िया जिले की अलौली सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। यहां से पशुपति कुमार पारस ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) से अपने बेटे यशराज को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं, जेडीयू ने रामचंद्र सदा और आरजेडी ने रामवृक्ष सदा को प्रत्याशी बनाया है। 2020 के चुनाव में जीत-हार का अंतर सिर्फ 2773 वोटों का रहा। तब रामवृक्ष सदा ने जेडीयू की साधना देवी को हराया था।

अलौली विधानसभा सीट खास है। क्योंकि इसे सीट पासवान परिवार का गढ़ माना जाता है। इस बार रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ये सीट जनता दल यूनाइटेड को दी है। वहीं, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने अपने बेटे को यहां से टिकट दिया है। पशुपति कुमार यहां से 7 बार चुनाव जीते हैं। अगर अलौली सीट के इतिहास की बात करें तो 1962 में इसका गठन हुआ था। पहली बार कांग्रेस से मिश्री सदा यहां से विधायक बने। 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से राम विलास पासवान ने जीत हासिल की। इसके बाद 1980 में दोबारा मिश्री सदा जीत गए। लेकिन 1885 से लगातार 2010 तक पशुपति पारस यहां से विधायक रहे।

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की गिनती के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तय नियमों के मुताबिक, मतगणना की शुरुआत सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती से होगी। करीब आधे घंटे बाद, भले पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म न हो, ईवीएम से मिले वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबलों पर एक साथ ईवीएम खोली जाएंगी। यानि एक चरण में 14 मशीनों के वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग का कहना है कि पहले नतीजों के रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

