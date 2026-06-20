पति के लिए कोर्ट में लड़कर बिहार आईं अलंकृता पांडेय, सरेराह इंजीनियरों को हड़काने वालीं डीएम

भागलपुर की नई डीएम अलंकृता पांडेय अपने तीखे तेवर के लिए चर्चित हैं। आईएएस पति के साथ रहने के लिए वह हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई जीतकर पश्चिम बंगाल से बिहार आईं। इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने आईएएस बनने का सपना थी। मेहनत और लगन से अलंकृता ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्रैक की।

Alankrita Pandey: बिहार के भागलपुर की नई जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय 2016 बैच की आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारी हैं। अपने पति के साथ रहने के लिए उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी। कैडर बदलवाने के लिए वह हाईकोर्ट तक चली गई थीं। अदालत में केस जीतकर वह बिहार आईं। जहानाबाद की डीएम रहते अलंकृता पांडेय अपने तेजतर्रार अंदाज के लिए चर्चित रहीं। एक बार तो उन्होंने सरकारी इंजीनियरों को सरेराह हड़का दिया था।

अंलकृता पांडेय सोमवार को भागलपुर के डीएम का पदभार संभालेंगी। वह इस जिले की दूसरी महिला डीएम होंगी। इससे पहले चर्चित आईएएस वंदना प्रेयसी यहां की जिलाधिकारी रह चुकी हैं। अलंकृता उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद वह पश्चिम बंगाल कैडर की आईएएस बनाई गई थीं। बाद में उनका कैडर बदल गया और वह बिहार आ गईं।

जहानाबाद में डीएम रहते दिखाए तेवर अलंकृता पांडेय मार्च 2024 में जहानाबाद की डीएम नियुक्त की गई थीं। बतौर जिलाधिकारी उनकी यह पहली पोस्टिंग थी। इस पद पर रहते उन्होंने एक तेजतर्रार महिला अफसर की छवि बनाई। पिछले साल अगस्त महीने में जब काको प्रखंड में डायरिया फैल गया था, तो वह क्षेत्र का दौरा करने गई थीं। उस दौरान नगर पंचायत और पीएचईडी विभाग के जिम्मेदार इंजीनियरों की उन्होंने सरेराह क्लास लगा दी थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। अलंकृता के तीखे तेवर की प्रशासनिक गलियारों में खूब चर्चा हुई। इसे प्रशासनिक जगत के लिए नजीर समझा गया।

आईएएस अफसर से की शादी, पति बांका के डीएम बने अलंकृता पांडेय की शादी अपने ही बैच के आईएएस अधिकारी अंशुल अग्रवाल से हुई है। उनका भी अलंकृता के साथ तबादला किया गया है। अंशुल को भागलपुर के पड़ोस में स्थित बांका जिले का डीएम बनाया गया है। इससे पहले वह मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में पटना में पोस्टेड थे। वह मूलरूप से राजस्थान के कोटा के रहने वाले हैं। अंशुल और अलंकृता की जोड़ी को 'पावर कपल' कहा जाता है।

पति के साथ रहने को कोर्ट में केस जीतकर आईं अलंकृता अलंकृता पांडेय मूल रूप से बंगाल कैडर के लिए चयनित हुई थीं। उनकी शुरुआती पोस्टिंग बिहार से सटे पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में बतौर इस्लामपुर के एसडीएम की गई थी। इसके बाद वह लगभग दो सालों तक उत्तर दिनाजपुर की एडीएम रहीं। उसी दौरान उनकी शादी बिहार कैडर के आईएएस अंशुल अग्रवाल से हो गई। इस बाद उन्होंने बंगाल छोड़ बिहार कैडर में आने की लड़ाई लड़ी।

इंटर कैडर ट्रांसफर के लिए अलंकृता ने पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) को लिखा। उसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत के आदेश पर केंद्र सरकार ने उनका कैडर बदल दिया। इस तरह वह कोर्ट में लड़कर अपने पति के करीब आ गईं।

इंजीनियर बनीं, डिप्रेशन ने तोड़ा, पहले अटेंप्ट में ही यूपीएससी में 85वीं रैंक अनस्टॉप की रिपोर्ट के अनुसार, कानपुर के एक मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वालीं अलंकृता पांडेय ने प्रयागराज के एमएनआईटी कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की थी। इसके बाद वह एक आईटी कंपनी में नौकरी करने बेंगलुरु चली गईं। उस दौरान एक समय ऐसा आया जब वह डिप्रेशन में चली गईं। निजी आघातों की वजह से वह परेशान रहने लगीं, इससे उबरने के लिए उन्होंने थेरैपी का सहारा भी लिया।

अलंकृता ने अपने जीवन में चल रहे उतार-चढ़ाव को दरकिनार करते हुए साल 2014 में यूपीएससी क्रैक करने का ठान लिया। लगभग डेढ़ साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई की। 2015 में यूपीएससी सिविल सेवा का एग्जाम दिया और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर देश भर में 85वें स्थान पर कब्जा जमाया।

भागलपुर डीएम के रूप में अलंकृता के लिए चुनौतियां पूर्वी बिहार का प्रमुख जिले भागलपुर में 16 प्रखंड और तीन अनुमंडल हैं। इसकी कमान अब अलंकृता पांडेय के हाथ में है। नई डीएम को विकास की पटरी पर तेज गति देने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यहां की कानून-व्यवस्था हमेशा चिंता का विषय रही है। जुलाई महीने से श्रावणी मेला भी शुरू हो रहा है। यहां भीड़ प्रबंधन और सफलतापूर्वक आयोजन प्रशासन के सामने चुनौती रहती है।