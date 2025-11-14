Hindustan Hindi News
Alamnagar Result LIVE: आलमनगर चुनाव नतीजा; नरेंद्र नारायण यादव, नबीन कुमार कौन जीतेगा?

Alamnagar Result LIVE: आलमनगर चुनाव नतीजा; नरेंद्र नारायण यादव, नबीन कुमार कौन जीतेगा?

संक्षेप: Alamnagar Assembly Seat Result LIVE 2025: मधेपुरा जिले की आलमनगर विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। जदयू के वरिष्ठ नेता और सात बार के विधायक नरेंद्र नारायण लगातार आठवीं बार मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन ने विकासशील इंसान पार्टी के नबीन कुमार और जन सुराज ने सुबोध सुमन को उतारा है। 

Fri, 14 Nov 2025 05:49 AMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मधेपुरा
Alamnagar Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधेपुरा जिले की आलमनगर सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। यहां से जदयू के नरेंद्र नारायण यादव लगातार 8वीं बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं, महागठबंधन ने यहां विकासशील इंसान पार्टी के नबीन कुमार को टिकट दिया है। इसके अलावा जन सुराज पार्टी से सुबोध कुमार सुमन चुनाव लड़ रहे हैं। साढ़े आठ बजे के बाद से जीत-हार के रुझान आने शुरू हो जाएंगे।

साल 1952 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में यहां से सोशलिस्ट पार्टी के तनुक लाल यादव विजयी हुए थे। इसके बाद 1957 से 1972 तक कांग्रेस ने पांच बार जीत हासिल की। 1977 से 1990 की बात करें तो बीरेंद्र सिंह जनता पार्टी, जनता पार्टी, लोकदल और जनता दल के टिकट से चार बार विधायक बने। साल 1995 से 2020 तक नरेंद्र नारायण यादव जनता दल और बाद में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लगातार सात बार विधायक बने। 2015 चुनाव में उन्होंने लोजपा के चंदन सिंह को 44 हजार वोटों से हराया था। 2014 में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नरेंद्र नारायण यादव का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में भी था। लेकिन आखिरी वक्त पर नीतीश ने जीतनराम मांझी को सीएम बना दिया था।

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की गिनती शुरू होने वाली है। नियमों के अनुसार सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और करीब आधे घंटे बाद ईवीएम से आए वोटों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी, भले पोस्टल बैलेट पूरी तरह से गिने न गए हों। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल पर एक साथ मशीनें खोली जाएंगी, जिससे एक ही समय में 14 मशीनों के वोट गिने जा सकेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक शुरुआती रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

