अक्षरा सिंह की नेताओं से धुआंधार मुलाकात; अब नितिन नवीन, सम्राट चौधरी को न्योता देने पहुंचीं
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर उन्हें छठ पूजा पर अपने घर आने का न्योता दिया है। अक्षरा हाल ही में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मोकामा विधायक अनंत सिंह से भी मिल चुकी हैं।
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की राजनेताओं से धुआंधार मुलाकातों ने बिहार के सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर रखी है। अब अक्षरा ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को छठ का न्योता दिया है। एक्ट्रेस ने दोनों नेताओं से पटना में एक साथ मुलाकात की और उन्हें छठ पूजा के कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। हाल के दिनों में अक्षरा की सीएम सम्राट से यह दूसरी मुलाकात है। इससे पहले वह जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मोकामा विधायक अनंत सिंह से भी मिल चुकी हैं।
अक्षरा ने नितिन और सम्राट से मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है। भाजपा अध्यक्ष अभी बिहार दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि अक्षरा सिंह ने बुधवार को पटना में नितिन नवीन के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा प्रदेश प्रभारी हरीश द्विवेदी और अक्षरा के पिता बिपिन सिंह भी मौजूद रहे।
अक्षरा की सम्राट से हफ्ते भर में दूसरी मुलाकात
भोजपुरी अभिनेत्री की बिहार के मुख्यमंत्री से सप्ताह भर में यह दूसरी मुलाकात है। बीते 5 नवंबर को भी अक्षरा सिंह ने सीएम आवास पहुंचकर सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। अक्षरा ने उसे शिष्टाचार भेंट बताया था। उस दौरान एक्ट्रेस के पिता भी साथ रहे थे।
संजय झा और अनंत सिंह से भी मिलीं अक्षरा सिंह
भोजपुरी एक्ट्रेस ने पिछले दिनों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और जेडीयू से निष्कासित मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह से भी मुलाकात की थी। अनंत सिंह से आशीर्वाद लेते उनकी फोटो सामने आई थी। लगातार राजनेताओं से उनकी मुलाकातों से सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर जारी है। अक्षरा सिंह के राजनीति में आने की अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं, हालांकि अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
अक्षरा सिंह के घर छठ पर बड़ा आयोजन
रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्षरा सिंह ने पटना के कंकड़बाग में छठ पूजा के मौके पर रविवार को बड़ा आयोजन रखा है। इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई नेता शामिल हो सकते हैं। अक्षरा मूलरूप से पटना की रहने वाली हैं और अभी मुंबई में रहती हैं।
अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री एवं गायिका हैं। उनकी कई भोजपुरी हिट फिल्में आ चुकी हैं। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के साथ उनकी रिलेशनशिप और फिर अलगाव काफी सुर्खियों में रहा था। हाल ही में दोनों के रिश्तों में फिर से सुधार की अटकलें लगाई जाने लगीं, जब पवन सिंह ने दूर्गा पूजा आयोजन में मुंगेर के मंच से अक्षरा को सॉरी कहा था।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।