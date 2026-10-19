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अक्षरा सिंह मेरा बाबू है, सॉरी..; पवन सिंह ने माता दुर्गा के दरबार में मांगी माफी; अभिनेत्री के गीतों को दी अपनी आवाज

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, मुंगेर
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अभिनेता पवन सिंह ने एक सार्वजनिक मंच पर भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह से माफी मांगी है। पवन सिंह दुर्गा पूजा पर मुंगेर में आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूद थे। यहां पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के गीतों को अपनी आवाज भी दी।

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पवन सिंह ने अक्षरा सिंह से माफी मांगी है।

भोजपुरी फिल्मों के दो नाम पवन सिंह और अभिनेत्री अक्षरा सिंह की गिनती बेहतरीन एक्टर और सिंगरों में की जाती है। फिल्मी पर्दे पर जब यह जोड़ी साथ थी तब भी इस जोड़ी की अक्सर चर्चा होती थी और अब जब से दोनों के बीच रिश्तों में खटास आ चुकी है तब भी इन दोनों की चर्चा अक्सर होती रहती है। अब पवन सिंह ने दुर्गा पूजा से जुड़े एक कार्यक्रम में अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह से सार्वजनिक मंच पर माफी मांगी है। इतना ही नहीं पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के माता-पिता को लेकर भी बड़ी बात कही है।

दरअसल दुर्गा पूजा के अवसर पर पवन सिंह एक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए बिहार के मुंगेर जिले में मौजूद थे। जिले के कल्याणपुर स्थित ऐतिहासिक सिद्धपीठ श्री श्री 109 बड़ी दुर्गा महारानी के दरबार में दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव में भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह भी मौजूद थे। मंच से पवन सिंह ने अपने गीतों से समा बांधा। इस प्रोग्राम के दौरान पवन सिंह ने अभिनेत्री अक्षरा सिंह के सुपरहिट गीतों को अपनी आवाज भी दी।

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इसी दौरान दर्शकों की भीड़ में मौजूद कुछ लोगों के बीच शोरगुल शुरू हुआ। जिसके बाद पवन सिंह ने कुछ मिनटों के लिए कार्यक्रम को रोकते हुए अक्षरा सिंह से माफी मांगी। पवन सिंह ने कहा, 'अक्षरा सिंह मेरा बाबू है, मेरा बेटा है... उनके पिताजी हमारे भइया हैं, उनकी माताजी मेरी भाभी हैं। मैंने सॉरी बोला ना... अब एक बार चारों तरफ ताली बजाओ।' पवन के इस ऐलान और व्यवहार से वहां मौजूद झूमने लगे।

इसके बाद पवन सिंह का कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया। मंच से पवन सिंह ने मौजूद लोगों से पूछा कि आपमें से कौन-कौन चाहते हैं कि अक्षरा सिंह और मेरी जोड़ी फिर से साथ दिखे? पवन सिंह की इस बात पर वहां मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर उनका समर्थन किया।

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पवन सिंह पर हाल ही में लगा था जुर्माना

बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में बलिया जिले की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बिहार विधान परिषद सदस्य और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान हाजिर न होने पर तीन हजार रुपये का हर्जाना लगाया था। पवन सिंह के अधिवक्ता ने यह जानकारी दी थी। पवन सिंह के अधिवक्ता हरिवंश सिंह ने शनिवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया था कि कुटुंब न्यायालय के अपर प्रधान न्यायाधीश कमला पति प्रजापति के अदालत में उनकी पत्नी ज्योति सिंह द्वारा अंतरिम भरण पोषण के लिए दाखिल वाद पर शनिवार को सुनवाई निर्धारित थी।

अधिवक्ता ने बताया था कि पवन सिंह अपनी मां प्रतिमा देवी की तबीयत खराब होने के कारण न्यायालय में शनिवार को निर्धारित सुनवाई पर उपस्थित नहीं हो सके थे। उन्होंने बताया था कि अदालत ने पवन सिंह पर तीन हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए अगली सुनवाई की तिथि 12 नवंबर को निर्धारित की है।

इनपुट:एजेंसी

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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