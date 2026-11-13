अब लालू-राबड़ी के घर पहुंचीं अक्षरा सिंह, रोहिणी और तेज प्रताप भी वहीं मिल गए, सबको न्योता

भोजपुरी सिंगर अक्षरा सिंह ने छठ पर्व के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए लालू यादव और राबड़ी देवी को न्योता दिया है। राबड़ी आवास पर उनकी मुलाकात तेज प्रताप और रोहिणी आचार्या से भी हुई।

भोजपुरी सिंगर सह एक्ट्रेस अक्षरा सिंह छठ महापर्व के अवसर पर राजनेताओं का महाजुटान करने की तैयारी कर रही हैं। 15 नवंबर को संझिया अर्घ्य के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक समारोह के लिए वह पक्ष और विपक्ष के नेताओं को घूम-घूमकर न्योता दे रही हैं। गुरुवार को उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को निमंत्रण दिया। वहीं पर अक्षरा की मुलाकात लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी रोहिणी आचार्या से भी हो गई। उन्होंने सबको कार्ड देकर निमंत्रित किया। इससे पहले नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, संजय झा, अनंत सिंह समेत कई एनडीए नेताओं से वह मिल चुकी हैं।

अक्षरा सिंह ने लालू परिवार से मिलने और उन्हें आमंत्रित करने की तस्वीरें भी शेयर किया। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा है कि छठ के पावन अवसर पर माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप यादव जी और रोहिणी दीदी से स्नेहपूर्ण भेंट हुई। कंकड़बाग के रेनबो मैदान में 15नवंबर को होने वाले छठ महापर्व के आयोजन का निमंत्रण सभी को आदर के साथ दिया।

अक्षरा सिंह वैसे तो काम के सिलसिले में मुंबई में रहती हैं पर छठ मनाने बिहार आती हैं। पटना के कंकरबाग में उनका पावारिक आवास है। मुंबई से आने पर अक्षरा यहीं रहती हैं। कंकरबाग के रेनबो मैदान में छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। संझिया अर्घ्य के अवसर पर 15 नवंबर की शाम रेनबो मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अक्षरा सिंह इस कार्यक्रम को बड़ी हस्तियों की मौजूदगी से भव्य बनाना चाहती हैं।

संजय,सम्राट, अनंत को दे चुकी है न्योता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अक्षरा सिंहअनंत सिंह से भी मुलाकात कर चुकी हैं। मोकामा विधायक से मिलकर इसे आत्मीय मुलाकात बताया। उसी दिन अक्षरा अपने पिता विपिन सिंह के साथ सीएम सम्राट चौधरी से भी मिलने गईं। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से भी उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने सभी मुलाकातों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर किया लेकिन मिलने की वजह नहीं बताई। इन मुलाकातों पर सियासी गलियारे में काफी चर्चा भी हुई। खासकर पूर्व आईपीएस काम्या मिश्रा के बाद अक्षरा सिंह के साथ संजय झा की तस्वीर आने पर हलचल मची।

नीतीश कुमार से मुलाकात अक्षरा सिंह ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। उनके आवास पर अक्षरा सिंह अपने पिता विपिन सिंह के साथ गईं। नीतीश कुमार ने भी गर्मजोशी के साथ उनका अभिवादन किया। अक्षरा ने उनसे कंकरबाग में आयोजित छठ पर्व समारोह में शिरकत करने का आग्रह किया।