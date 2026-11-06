अक्षरा सिंह की सम्राट चौधरी से शिष्टाचार भेंट, अनंत सिंह से आत्मीय मुलाकात
Akshara Singh News: भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह ने गुरुवार को एक ही दिन में सीएम सम्राट चौधरी और मोकामा के विधायक अनंत सिंह से मिलकर राजनीतिक गलियारों को अटकलबाजी का मौका दे दिया है।
Akshara Singh News: भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार अक्षरा सिंह ने गुरुवार को एक ही दिन में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा की ही सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) से निष्कासित मोकामा के विधायक अनंत सिंह से मुलाकात की फोटो छापकर राजनीतिक गलियारों में अटकलबाजी का माहौल बना दिया है। अक्षरा सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर गुरुवार की दोपहर दोनों फोटो को साझा किया और बताया कि उन्होंने सम्राट से शिष्टाचार भेंट और अनंत से आत्मीय मुलाकात की है। अक्षरा के पिता विपिन सिंह भी साथ थे। सम्राट चौधरी ने भी इस मुलाकात की फोटो शेयर की है। अक्षरा सिंह कुछ समय पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के साथ भी दिखी थीं, लेकिन वह अलग-अलग चुनावों में अलग-अगल दलों के नेता और साथी कलाकारों के लिए चुनाव प्रचार करती रही हैं।
एक्टिंग और गायिकी के करियर में फिलहाल बुलंदी पर चल रहीं अक्षरा सिंह की राजनीतिक पारी की शुरुआत की जो भी अटकलें लगें, लेकिन चूंकि आगे कोई चुनाव अभी है नहीं, इसलिए इस बात की संभावना कम है कि वो सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होंगी। ये जरूर है कि भाजपा के टिकट पर कुछ समय पहले ही विधान पार्षद बने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से उनके खराब रिश्तों में सुधार के संकेत मिलने लगे हैं। पवन सिंह ने मुंगेर में नवरात्र के कार्यक्रम के एक मंच से अक्षरा और उनके माता-पिता से माफी मांगी थी और दर्शकों के बीच यह कहकर कौतुहल पैदा कर दिया था कि दोनों की जोड़ी फिर से दिखेगी। नवरात्र के ही एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अक्षरा सिंह ने भी पब्लिक डिमांड पर किसी ना-नुकुर के बिना पवन सिंह से जुड़ा एक भजन गुनगुनाया था।
अनंत सिंह के आवास से अक्षरा सिंह की मुलाकात की जो तस्वीर आई है, उसमें बाहुबली विधायक उन्हें आशीर्वाद देते दिख रहे हैं। अक्षरा सिंह को अनंत सिंह से मुलाकात में अपनापन और घर जैसा अहसास मिला। बता दें कि 25 नवंबर को अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी हो रही है। इस शादी के लिए अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में भारी-भरकम इंतजाम चल रहा है। शादी के दौरान कलाकारों के परफॉर्मेंस भी होने हैं, जिसमें पवन सिंह और अक्षरा सिंह का नाम भी चल रहा है। यह साफ नहीं है कि दोनों ने अनंत सिंह की बेटी की शादी में कार्यक्रम की हामी दी है और अगर दी है तो दोनों अलग-अलग दिन और समय पर नजर आएंगे या लदमा से भोजपुरी इंडस्ट्री को हिला देने वाला पुनर्मिलन सामने आएगा।