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अक्षरा सिंह की सम्राट चौधरी से शिष्टाचार भेंट, अनंत सिंह से आत्मीय मुलाकात

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Akshara Singh News: भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह ने गुरुवार को एक ही दिन में सीएम सम्राट चौधरी और मोकामा के विधायक अनंत सिंह से मिलकर राजनीतिक गलियारों को अटकलबाजी का मौका दे दिया है।

Akshara Singh Samrat Choudhary Anant Singh
सम्राट चौधरी और अनंत सिंह के साथ अक्षरा सिंह की मुलाकात (फोटो- अक्षरा सिंह एक्स)

Akshara Singh News: भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार अक्षरा सिंह ने गुरुवार को एक ही दिन में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा की ही सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) से निष्कासित मोकामा के विधायक अनंत सिंह से मुलाकात की फोटो छापकर राजनीतिक गलियारों में अटकलबाजी का माहौल बना दिया है। अक्षरा सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर गुरुवार की दोपहर दोनों फोटो को साझा किया और बताया कि उन्होंने सम्राट से शिष्टाचार भेंट और अनंत से आत्मीय मुलाकात की है। अक्षरा के पिता विपिन सिंह भी साथ थे। सम्राट चौधरी ने भी इस मुलाकात की फोटो शेयर की है। अक्षरा सिंह कुछ समय पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के साथ भी दिखी थीं, लेकिन वह अलग-अलग चुनावों में अलग-अगल दलों के नेता और साथी कलाकारों के लिए चुनाव प्रचार करती रही हैं।

एक्टिंग और गायिकी के करियर में फिलहाल बुलंदी पर चल रहीं अक्षरा सिंह की राजनीतिक पारी की शुरुआत की जो भी अटकलें लगें, लेकिन चूंकि आगे कोई चुनाव अभी है नहीं, इसलिए इस बात की संभावना कम है कि वो सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होंगी। ये जरूर है कि भाजपा के टिकट पर कुछ समय पहले ही विधान पार्षद बने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से उनके खराब रिश्तों में सुधार के संकेत मिलने लगे हैं। पवन सिंह ने मुंगेर में नवरात्र के कार्यक्रम के एक मंच से अक्षरा और उनके माता-पिता से माफी मांगी थी और दर्शकों के बीच यह कहकर कौतुहल पैदा कर दिया था कि दोनों की जोड़ी फिर से दिखेगी। नवरात्र के ही एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अक्षरा सिंह ने भी पब्लिक डिमांड पर किसी ना-नुकुर के बिना पवन सिंह से जुड़ा एक भजन गुनगुनाया था।

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अनंत सिंह के आवास से अक्षरा सिंह की मुलाकात की जो तस्वीर आई है, उसमें बाहुबली विधायक उन्हें आशीर्वाद देते दिख रहे हैं। अक्षरा सिंह को अनंत सिंह से मुलाकात में अपनापन और घर जैसा अहसास मिला। बता दें कि 25 नवंबर को अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी हो रही है। इस शादी के लिए अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में भारी-भरकम इंतजाम चल रहा है। शादी के दौरान कलाकारों के परफॉर्मेंस भी होने हैं, जिसमें पवन सिंह और अक्षरा सिंह का नाम भी चल रहा है। यह साफ नहीं है कि दोनों ने अनंत सिंह की बेटी की शादी में कार्यक्रम की हामी दी है और अगर दी है तो दोनों अलग-अलग दिन और समय पर नजर आएंगे या लदमा से भोजपुरी इंडस्ट्री को हिला देने वाला पुनर्मिलन सामने आएगा।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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