शर्म नहीं आती, थेथरई मत करो; अक्षरा सिंह ने जेन जी की लगाई क्लास, फिर बोलीं- I LOVE YOU
पटना में एक लाइल इवेंट में फब्तियां कस रहे दर्शक को अक्षरा सिंह ने मंच से जमकर खरी-खोटी सुनाई। भोजपुरी सिंगर एवं एक्ट्रेस ने जेन जी की क्लास लगा दी। जब युवक ने अपनी गलती मानकर सॉरी कहा, तो अक्षरा ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसे माफ कर दिया और आई लव यू भी कहा।
भोजपुरी सिंगर अक्षरा सिंह ने लाइव इवेंट में फब्तियां कस रहे लड़के पर भड़क गईं। उन्होंने मंच से ही जेन जी की क्लास लगा दी। अक्षरा ने पटना के एक कार्यक्रम में हूटिंग कर रहे लड़कों से कहा कि लखैरागिरी करो अच्छी बात है लेकिन थेथरई मत करो। उन्होंने जेन जी को लड़कियों का सम्मान करने की सीख दी। जब युवक ने अपनी गलती मानी, तो अक्षरा सिंह ने आई लव यू भी कहा। इसका वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में भोजपुरी सिंगर एवं एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पटना में एक लाइव शो करने पहुंचीं। लाइव परफॉर्मेंस के दौरान मंच के पास आगे की तरफ खड़े कुछ युवक उन पर फब्तियां कसने लगे। इससे अक्षरा सिंह भड़क गईं। उन्होंने मंच से ही माइक पर ऐसा कर रहे युवक को जमकर सुना दिया।
अक्षरा बोलीं- पटना से ही हूं, थेथरई अच्छे से जानती हूं
अक्षरा सिंह ने सबसे पहले उस युवक का नाम पूछा। फिर उसे कहा कि थोड़ा लखैरागिरी करो, अच्छा है लेकिन थेथरई मत करो। उन्होंने कहा, “थेथरई मैं बड़ा अच्छे से जानती हूं। पटना से ही हूं। बचपन से यह सब देखकर बड़ी हुई हूं। ही ही-खी खी करके इधर से जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। शर्म नहीं आती आपको?”
पूरे बिहार में लड़कियां जलील हो रहीं- अक्षरा
अक्षरा सिंह ने युवक पर भड़कते हुए कहा कि मैं आपके ही घर की लड़की हूं। पूरे बिहार में आप लोग इधर-उधर खबरों में देखते हैं। लड़कियों को जलील करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको।
भोजपुरी एक्ट्रेस ने जेन जी की लगाई क्लास
उन्होंने कहा कि सभी युवा आपके जैसे नहीं हैं। जेन जी इसका नाम नहीं है। जेन जी वो होते हैं जो लड़कियों का सम्मान करते हैं और घर की औरतों की मान-मर्यादा का ख्याल रखते हैं। आपको भी जेन जी बनना है तो अभी के नए लड़कों से मिलो। यहां और भी लोग सम्मानपूर्वक खड़े हैं।
युवक ने कहा सॉरी, तो अक्षरा बोलीं- आई लव यू
अक्षरा सिंह से लताड़े जाने के बाद युवक ने अपनी गलती मान ली और उसने सिंगर से माफी मांगी। इसके बाद अक्षरा ने भी बड़ा दिल दिखाया और उसे माफ कर दिया। उन्होंने युवक को थैंक्यू और आई लव यू भी कहा। अक्षरा बोलीं- आपने गलती मानी इसलिए आई लव यू।
अक्षरा सिंह भोजपुरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है। वह मुंबई में रहती हैं, लेकिन मूलरूप से पटना की रहने वाली हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ उनका रिश्ता और झगड़ा खासा चर्चा में रहा। हाल ही में मुंगेर में दुर्गा पूजा मेले के दौरान पवन सिंह ने मंच से अक्षरा को बाबू बोलते हुए माफी मांगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।