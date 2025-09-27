चरित्र प्रमाण पत्र लेकर मेंबर नहीं बनाते हैं; टॉपर घोटाला के आरोपी बच्चा राय पर बोली ओवैसी की पार्टी

बिहार टॉपर घोटाला के आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को सदस्यता देने पर सवालों से घिरे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सदस्य बनाने से पहले ना चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है और ना मुकदमों की तहकीकात कराई जाती है।

बिहार बोर्ड टॉपर घोटाला के आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को एक महीना पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) में शामिल करने के फैसले का बचाव करते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि पार्टी मेंबर बनाने से पहले ना चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है और ना ही मुकदमों की तहकीकात कराई जाती है। चार दिनों से सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में घूम रहे ओवैसी की दो दिन पहले बच्चा राय के साथ फोटो वायरल हुईं थी। बच्चा राय ने मीडिया को वह फोटो भेजकर दावा किया था कि 6 अक्टूबर को ओवैसी वैशाली के महुआ में सभा करेंगे।