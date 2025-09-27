Akhtarul Iman AIMIM defends Topper Scam Accused Bachcha Rai joining Owaisi Party says character certificate not taken चरित्र प्रमाण पत्र लेकर मेंबर नहीं बनाते हैं; टॉपर घोटाला के आरोपी बच्चा राय पर बोली ओवैसी की पार्टी, Bihar Hindi News - Hindustan
चरित्र प्रमाण पत्र लेकर मेंबर नहीं बनाते हैं; टॉपर घोटाला के आरोपी बच्चा राय पर बोली ओवैसी की पार्टी

बिहार टॉपर घोटाला के आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को सदस्यता देने पर सवालों से घिरे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सदस्य बनाने से पहले ना चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है और ना मुकदमों की तहकीकात कराई जाती है।

Ritesh Verma हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, किशनगंजSat, 27 Sep 2025 11:36 PM
बिहार बोर्ड टॉपर घोटाला के आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को एक महीना पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) में शामिल करने के फैसले का बचाव करते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि पार्टी मेंबर बनाने से पहले ना चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है और ना ही मुकदमों की तहकीकात कराई जाती है। चार दिनों से सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में घूम रहे ओवैसी की दो दिन पहले बच्चा राय के साथ फोटो वायरल हुईं थी। बच्चा राय ने मीडिया को वह फोटो भेजकर दावा किया था कि 6 अक्टूबर को ओवैसी वैशाली के महुआ में सभा करेंगे।

बच्चा राय को एक महीना पहले 28 अगस्त को पटना में अख्तरुल ईमान ने ही एआईएमआईएम की सदस्यता दी थी। बच्चा राय ने खुद को वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से पार्टी का भावी प्रत्याशी घोषित कर रखा है। महुआ में इस तरह के पोस्टर-बैनर से बाजार पटा है और वो पार्टी के भावी प्रत्याशी का लेटर हेड छपवाकर बयान जारी कर रहे हैं। बच्चा राय की ओवैसी के साथ फोटो सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में है और उन्हें पार्टी की सदस्यता देने पर विवाद पैदा हो गया है।

ओवैसी की पार्टी में टॉपर घोटाला के आरोपी, बच्चा राय को महुआ से AIMIM देगी टिकट?

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से बच्चा राय को पार्टी में शामिल करने पर किशनगंज में सवाल किया गया तो उन्होंने सदस्यता देने के फैसले का बचाव किया। अख्तरुल ईमान ने कहा कि पार्टी की सदस्यता कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर या मुकदमों की तहकीकात करवाकर नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि पार्टी अमित कुमार (बच्चा राय) को उम्मीदवार बनाएगी तो ये देखेगी। बच्चा राय के महुआ से लड़ने पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि अगर वो सजायाफ्ता होंगे तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बता दें कि अभी बच्चा राय के खिलाफ चल रहे केस ट्रायल स्टेज में हैं और किसी मुकदमे में फैसला नहीं आया है।

हम चुनाव लड़ेंगे तो रिजल्ट के बाद रोना नहीं; ओवैसी का महागठबंधन और लालू-तेजस्वी को संदेश

बिहार बोर्ड को 2016 में देश-विदेश में मजाक का विषय बना देने वाले टॉपर घोटाला के आरोपी बच्चा राय इस समय जमानत पर बाहर हैं। बच्चा राय के खिलाफ टॉपर घोटाला केस के अलावा प्रवर्तन निदेशालय का मनी लॉन्ड्रिंग केस भी चल रहा है। ईडी ने भी चार्जशीट दायर कर रखी है। ईडी ने बच्चा राय के ठिकानों पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकदी बरामद किया था और बाद में उनके परिवार की जमीनों को जब्त कर लिया था। जब्त जमीन पर भी निर्माण कार्य करने का ईडी ने अलग से केस कर रखा है।

